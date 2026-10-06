बिबट्या माणसांवर हल्ला का करतो? नेमकं कारण काय?

Varsha Balhe
बिबट्या सहसा माणसांपासून दूर राहतो. पण जंगल आणि मानवी वस्ती जवळ आली की दोघांचा सामना होण्याच्या घटना वाढतात. अन्नाचा शोध, जंगल कमी होणं आणि अचानक समोरासमोर येणं अशी त्यामागची काही कारणं आहेत.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
जंगलात रस्ते, रेल्वे, शेती आणि इतर बांधकामं वाढली की बिबट्याचा नैसर्गिक अधिवास कमी होतो. जंगलाचे तुकडे झाल्यामुळे तो मानवी वस्तीजवळ येऊ शकतो.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
महाराष्ट्रात उसाची दाट शेती बिबट्याला लपण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळवून देते. काही भागात उसाची शेती, जंगल कमी होणं आणि नैसर्गिक भक्ष्याची कमतरता यामुळे माणूस-बिबट्या संघर्ष वाढल्याचं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
जंगलात शिकार कमी झाली तर बिबट्या दुसरीकडे अन्न शोधू शकतो. मानवी वस्तीजवळ कुत्रे, शेळ्या किंवा इतर पाळीव प्राणी सहज मिळत असल्याने तो त्या भागात येऊ शकतो.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
उन्हाळ्यात जंगलातील पाण्याचे स्रोत कमी झाले की वन्यप्राणी पाण्याच्या शोधात मानवी वस्तीजवळ येऊ शकतात. त्यामुळे अशा भागात बिबट्या आणि माणसांचा सामना होण्याची शक्यता वाढते.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
शेतात, जंगलाच्या कडेला किंवा दाट झाडीत बिबट्या अचानक माणसासमोर आला, तर परिस्थिती धोकादायक होऊ शकते. विशेषतः बिबट्याला धोका जाणवला किंवा त्याला घेरल्यासारखं वाटलं, तर तो बचावासाठी हल्ला करू शकतो.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
मादी बिबट्याजवळ पिल्लं असतील आणि तिला माणसामुळे पिल्लांना धोका वाटला, तर ती आक्रमक होऊ शकते. त्यामुळे पिल्लं दिसली तरी त्यांच्या जवळ जाणं धोकादायक असतं.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
नाही. प्रत्येक हल्ल्यामागे एकच कारण असेल असं नाही. बिबट्या माणसांच्या आसपास का आला, त्या ठिकाणी अन्न-पाणी किती आहे, जंगल किती जवळ आहे आणि त्या वेळी नेमकी परिस्थिती काय होती, यावर बरंच काही अवलंबून असतं.
WHY DO LEOPARDS ATTACK HUMANS
esakal
PEACOCK VS PEAHEN DIFFERENCE
esakal