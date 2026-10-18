बिबट्याच्या अंगावर ठिपके का असतात? त्या ठिपक्यांचा फायदा काय?

Varsha Balhe
बिबट्याच्या अंगावर काळे ठिपके असतात. पण हे ठिपके फक्त दिसण्यासाठी नसतात. शिकार करताना आणि जंगलात लपून राहताना त्याला या ठिपक्यांचा मोठा फायदा होतो.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
बिबट्याच्या अंगावर असलेल्या ठिपक्यांना फुलासारखा आकार असतो. या ठिपक्यांमुळे तो झाडं, गवत आणि झुडपांमध्ये सहज लपून राहू शकतो.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
जंगलात झाडांच्या पानांमधून जमिनीवर ऊन-सावली पडते. अशा वेळी बिबट्याच्या अंगावरील ठिपके आजूबाजूच्या वातावरणात मिसळून जातात. त्यामुळे तो सहज दिसून येत नाही.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
बिबट्या दबा धरून शिकारीची वाट पाहतो. ठिपक्यांमुळे तो गवतात किंवा झुडपांमध्ये लपून राहू शकतो. त्यामुळे सावजाच्या जवळ जाणं त्याला सोपं होतं.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
बिबट्या जंगलात विश्रांती घेताना किंवा झाडीत लपताना ठिपक्यांचा त्याला फायदा होतो. त्यामुळे आजूबाजूच्या वातावरणात मिसळून राहणं त्याला सोपं जातं.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
नाही. प्रत्येक बिबट्याच्या अंगावरील ठिपक्यांची रचना थोडी वेगळी असते. त्याच्या अंगावर ठिपक्यांऐवजी फुलांसारख्या काळ्या नक्षीही दिसतात.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
होय. बिबट्याच्या अंगावर फुलांसारख्या काळ्या नक्षी असतात, तर चित्त्याच्या अंगावर छोटे, गोल काळे ठिपके असतात. त्यामुळे दोन्ही प्राण्यांना ओळखणं सोपं होतं.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
बिबट्याच्या अंगावरील ठिपके त्याला जंगलात लपण्यासाठी आणि शिकार करताना मदत करतात. निसर्गाने दिलेलं हे वैशिष्ट्य त्याच्या जगण्यासाठी खूप उपयोगी ठरतं.
WHY DO LEOPARDS HAVE SPOTS
esakal
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal