बिबट्या शिकारीला झाडावर का घेऊन जातो?

Varsha Balhe
बिबट्या शिकार केल्यानंतर ती अनेकदा झाडावर घेऊन जातो. पण तो असं का करतो? यामागे त्याची शिकार सुरक्षित ठेवण्याचं महत्त्वाचं कारण आहे.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
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बिबट्याने केलेली शिकार इतर प्राणी हिसकावून नेऊ शकतात. त्यामुळे तो शिकार झाडावर नेतो, जेणेकरून इतर प्राण्यांना ती सहज मिळू नये.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal
जमिनीवर सिंह आणि तरस यांसारखे ताकदवान शिकारी प्राणी असू शकतात. अशा प्राण्यांपासून आपलं अन्न वाचवण्यासाठी बिबट्या शिकार झाडावर नेतो.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal
बिबट्याचे पंजे आणि शरीराचे स्नायू मजबूत असतात. त्यामुळे तो अनेकदा स्वतःच्या वजनापेक्षा जड शिकारही झाडावर चढवू शकतो.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal
मोठी शिकार केल्यानंतर बिबट्या ती एकाच वेळी संपवेलच असं नाही. त्यामुळे उरलेलं अन्न नंतर खाण्यासाठी तो शिकार झाडावर सुरक्षित ठेवू शकतो.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal
झाडावर शिकार ठेवल्यामुळे बिबट्याला इतर प्राण्यांचा त्रास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे तो तुलनेने सुरक्षित ठिकाणी आपलं अन्न खाऊ शकतो.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal
नाही. बिबट्या प्रत्येक शिकार झाडावर नेतोच असं नाही. शिकार किती मोठी आहे, आजूबाजूला कोणते प्राणी आहेत आणि परिसर कसा आहे, यावर ते अवलंबून असतं.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal
बिबट्या झाडावर चढण्यात तरबेज असतो. या कौशल्याचा उपयोग करून तो आपली शिकार इतर प्राण्यांपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे जंगलात टिकून राहण्यासाठी ही त्याची एक महत्त्वाची युक्ती ठरते.
WHY DO LEOPARDS CARRY THEIR PREY UP TREES?
esakal
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
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