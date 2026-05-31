उत्पादक निर्यातीपूर्वी नवीन टायर थोडे का कापतात? जाणून घ्या कारण...

आंतरराष्ट्रीय टायर बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल-संबंधित व्यवसायांपैकी एक आहे. नवीन टायरपासून ते भंगार टायरपर्यंत, हा व्यापार प्रचंड मोठा आहे.
तुम्हाला माहित आहे का की या टायर व्यवसायात अनेक सीमाशुल्क फसवणुकींचाही समावेश आहे. ज्यात कापलेल्या नवीन टायरची निर्यात करणे समाविष्ट आहे?
जेव्हा टायरची निर्यात केली जाते, तेव्हा काही उत्पादक नवीन टायर कापून इतर देशांमध्ये पाठवतात. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की नवीन टायर कापून त्यांना नुकसान पोहोचवण्याचे कारण काय?
टायरला काप देण्यामागील युक्ती म्हणजे पैसे वाचवणे. हे काप देऊन उत्पादक टायरचे नुकसान करत नाहीत, उलट आपला नफा वाढवतात.
जेव्हा टायर एका देशातून दुसऱ्या देशात पाठवले जातात, तेव्हा त्यांच्यावर विविध कर आकारले जातात. त्यामुळे, जेव्हा अगदी नवीन टायर पाठवले जातात.
तेव्हा त्यांना नवीन वस्तू म्हणून वर्गीकृत केले जाते. त्यांच्यावर वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. अशा परिस्थितीत उत्पादक टायरवर एक लहान काप देतात, जो सहजपणे दुरुस्त करून वापरता येतो.
असे केल्याने टायरला 'नवीन वस्तू' या श्रेणीतून काढून 'भंगार' श्रेणीत टाकले जाते. यामुळे त्यावर आकारले जाणारे शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी होते.
अशा प्रकरणांमध्ये, ते टायर कापून आयात करात लक्षणीय घट करतात. हे बेकायदेशीर असून सीमाशुल्क फसवणूक मानले जाते.
व्यापाराच्या भाषेत याला "कटिंग फ्रॉड" किंवा "कॅटेगरी मिसडिक्लेरेशन" म्हणून ओळखले जाते. फसवणूक करणारे आयातदार नवीन महागड्या टायरच्या बीड किंवा साइडवॉलजवळ काप देतात.
ज्यामुळे ते वापरण्यायोग्य नाहीत असे दिसतात. परंतु पूर्णपणे खराब झालेले नसतात. अशा परिस्थितीत, कागदोपत्री तो टायर भंगार मानला जातो.
कापलेल्या टायरला कागदोपत्री 'रबर स्क्रॅप' किंवा 'कचरा' म्हणून घोषित केले जाते. या प्रकारात सीमा शुल्क खूप कमी असते, ज्यामुळे लक्षणीय कर बचत होते.
आयात केल्यानंतर विक्रेते टायर दुरुस्त करतात आणि बाजारात विकतात. त्यानंतर आतून रबर कंपाऊंड, हॉट व्हल्कनायझेशन किंवा मजबूत पॅच लावून लहान काप पुन्हा बंद केला जातो.
