बंगालच्या उपसागरात बहुतेक वादळे का निर्माण होतात?

Mansi Khambe
बंगालच्या उपसागरात मोंथा नावाचे एक नवीन चक्रीवादळ निर्माण झाले आहे. पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात निर्माण झाले तेव्हा ते कमकुवत होते.
परंतु पुढे जाताना ते अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याला ओलांडताना ते तीव्र चक्रीवादळात रूपांतरित होईल.
भारतीय उपखंडात निर्माण होणारी बहुतेक वादळे बंगालच्या उपसागरातून उद्भवतात. हा समुद्र जगातील सर्वात जास्त वादळ निर्माण करणाऱ्या समुद्रांपैकी एक मानला जातो.
गेल्या पाच वर्षांत बंगालच्या उपसागरात १२ चक्रीवादळे निर्माण झाली आहेत. त्यापैकी बहुतेक तीव्र आहेत. या वर्षी निर्माण होणारे हे १३ वे आणि पहिले चक्रीवादळ आहे.
बंगालचा उपसागर हा जगातील सर्वात जास्त चक्रीवादळ-प्रवण महासागरांपैकी एक आहे. येथे इतकी चक्रीवादळे कशी निर्माण होतात?
गेल्या १२० वर्षांत अरबी समुद्रात फक्त १४ टक्के चक्रीवादळे आणि २३ तीव्र चक्रीवादळे आली आहेत. ८६ टक्के चक्रीवादळे आणि ७७ टक्के तीव्र चक्रीवादळे बंगालच्या उपसागरात आली आहेत.
बंगालच्या उपसागराला वारंवार चक्रीवादळे का येतात ते जाणून घेऊया. बंगालच्या उपसागरात अरबी समुद्रापेक्षा वादळांचा धोका जास्त असण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे वारा.
पश्चिम किनाऱ्यावरील अरबी समुद्र पूर्व किनाऱ्यावरील बंगालच्या उपसागरापेक्षा थंड आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, थंड समुद्रांपेक्षा उष्ण समुद्रात वादळे निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते.
इतिहासातील ३६ सर्वात प्राणघातक उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांपैकी २६ वादळे बंगालच्या उपसागरात आली आहेत.
बंगालच्या उपसागरात उद्भवणाऱ्या वादळांचा सर्वाधिक फटका ओडिशाला बसला आहे. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूलाही बसला आहे.
पूर्व किनाऱ्यावरील राज्यांची जमीन पश्चिम किनाऱ्यावरील जमिनीपेक्षा सपाट आहे. यामुळे, या भागात येणारी वादळे विचलित होण्याची शक्यता कमी असते. पश्चिम किनाऱ्यावरील वादळे अनेकदा दिशा बदलतात.
Cyclone Names
