तीन रस्त्यांच्या मधोमध नारळ का फोडतात?

Aarti Badade
तिठ्ठा किंवा चौकात नारळ फोडण्यामागे धार्मिक श्रद्धा, पारंपरिक समजुती आणि काही अंधश्रद्धा जोडलेल्या आहेत.
People Break Coconuts at a Three-Way road
Sakal
घरातील किंवा व्यक्तीवरील वाईट नजर, संकट अथवा नकारात्मकता दूर करण्यासाठी नारळ उतरवला जातो, अशी लोकमान्यता आहे.
People Break Coconuts at a Three-Way road
Sakal
तीन किंवा चार रस्ते एकत्र येणाऱ्या ठिकाणी विविध दिशांची ऊर्जा एकत्र येते आणि नकारात्मकता तिथेच विसर्जित होते, अशी काहींची धारणा आहे.
People Break Coconuts at a Three-Way road
Sakal
मोठे संकट टळल्यानंतर किंवा अपघातातून बचावल्यानंतर देवाचे आभार मानण्यासाठी तिठ्ठ्यावर नारळ फोडण्याची प्रथा काही ठिकाणी आढळते.
People Break Coconuts at a Three-Way road
Sakal
नवीन वाहनाच्या पुढील प्रवासात विघ्न येऊ नये आणि वाहन सुरक्षित राहावे, या श्रद्धेतून काही जण नारळ फोडतात.
People Break Coconuts at a Three-Way road
Sakal
नारळाचे तुकडे आणि सांडलेले पाणी यामुळे दुचाकी घसरून अपघात किंवा दुखापत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
People Break Coconuts at a Three-Way road
Sakal
नारळ फोडायचा असल्यास रस्त्याच्या मध्यभागी न फोडता कडेला किंवा सुरक्षित ठिकाणी ही प्रथा पाळणे अधिक योग्य ठरते.
People Break Coconuts at a Three-Way road
Sakal
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Sakal