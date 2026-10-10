स्वप्नात माणूस धावत का राहतो?

संतोष कानडे
स्वप्नात स्वतःला सतत धावताना पाहणे हा अनेकांना येणारा अनुभव आहे. यामागे मेंदूची कार्यपद्धती आणि दिवसभरातील अनुभव कारणीभूत असू शकतात.
झोपेच्या रॅपिड आय मूव्हमेंट अवस्थेत मेंदू सक्रिय असतो आणि या काळात अनेक जिवंत स्वप्ने पडतात.
दिवसभरातील ताणतणाव, चिंता किंवा मनात सुरू असलेले विचार स्वप्नांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसू शकतात.
स्वप्नात कोणापासून तरी पळणे किंवा एखाद्या गोष्टीचा पाठलाग करणे हे भीती किंवा दबावाशी संबंधित असू शकते.
कधी कधी धावत असल्याचे स्वप्न एखादे ध्येय गाठण्याची धडपड किंवा घाईची भावना दर्शवू शकते.
दिवसभर पाहिलेल्या घटना, चित्रपट किंवा ऐकलेल्या गोष्टींचाही स्वप्नांवर प्रभाव पडू शकतो.
झोपेची कमतरता, अनियमित झोपेच्या वेळा आणि काही औषधांमुळे स्वप्नांचा अनुभव बदलू शकतो.
प्रत्येक स्वप्नाचा एकच ठरावीक अर्थ असतो, असे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले नाही.
अधूनमधून धावण्याचे स्वप्न पडणे सामान्य आहे; त्यामुळे लगेच घाबरण्याची गरज नाही.
अशी स्वप्ने वारंवार पडून झोप बिघडत असेल किंवा दिवसभर त्रास होत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरू शकते.