लोक फक्त उजव्या हातानेच हस्तांदोलन का करतात? जाणून घ्या यामागचे खरे कारण...

लोक हस्तांदोलन करतात तेव्हा ते उजव्या हाताचा वापर करतात. ही एक सवय बनली आहे. जगभरातील सुमारे ८८ ते ९० टक्के लोक हस्तांदोलनासाठी उजवा हात पुढे करतात.
तर फक्त ८ ते १० टक्के लोक डाव्या हाताचा वापर करतात. पण आपण हस्तांदोलनासाठी नेहमीच उजवा हात का वापरतो? हा प्रश्न तुमच्या मनात आला आहे का? याचे उत्तर आज आम्ही सांगणार आहोत.
उजव्या हाताने हस्तांदोलन करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक धार्मिक श्रद्धा आणि संस्कृतींमध्ये, डाव्या हाताला अशुभ मानले जाते. पारंपारिकपणे, शुभ कृत्ये उजव्या हाताने केली जातात.
हस्तांदोलन आणि अभिवादनासाठी उजव्या हाताचा वापर केला जातो. कारण अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की प्राचीन काळी लोक उजव्या हातात शस्त्रे धरत असत.
जेव्हा लोक भेटत असत तेव्हा त्यांचा उजवा हात पुढे करणे म्हणजे त्यांच्याकडे कोणतेही शस्त्र नव्हते आणि ते समोरच्या व्यक्तीवर हल्ला करण्याचा हेतू नव्हता.
सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला लहानपणापासूनच शिकवले जाते की हस्तांदोलन करण्यासाठी किंवा हाताने अभिवादन करण्यासाठी फक्त उजवा हात वापरावा.
प्राचीन रोममध्ये, जेव्हा लोक भेटत असत तेव्हा ते एकमेकांच्या मनगटावर किंवा हातावर विश्वासाचे प्रतीक म्हणून हात धरत असत. ही परंपरा नंतर हस्तांदोलनात विकसित झाली.
उजव्या हाताने अभिवादन करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे जगातील बहुतेक लोकांसाठी उजवा हात हा प्रमुख हात आहे. जो दैनंदिन कामांसाठी वापरला जातो.
म्हणून, अभिवादन करताना, लोक आपोआप त्यांचा उजवा हात पुढे करतात. उजव्या हाताने हस्तांदोलन करणे हे समोरच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवल्याचे आणि स्वतःवर विश्वासू असल्याचे लक्षण मानले जाते.
हस्तांदोलनाची ताकद आणि पकड देखील व्यक्तीचा आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्व दर्शवते. काळ बदलत गेला तसतसे हस्तांदोलन हा एखाद्याला अभिवादन करण्याचा आणि भेटण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग बनला.
