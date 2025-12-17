लोक फक्त उजव्या हातानेच हस्तांदोलन का करतात? जाणून घ्या यामागचे खरे कारण...

Mansi Khambe

हस्तांदोलन

लोक हस्तांदोलन करतात तेव्हा ते उजव्या हाताचा वापर करतात. ही एक सवय बनली आहे. जगभरातील सुमारे ८८ ते ९० टक्के लोक हस्तांदोलनासाठी उजवा हात पुढे करतात.

Handshake With Right Hand

डाव्या हाताचा वापर

तर फक्त ८ ते १० टक्के लोक डाव्या हाताचा वापर करतात. पण आपण हस्तांदोलनासाठी नेहमीच उजवा हात का वापरतो? हा प्रश्न तुमच्या मनात आला आहे का? याचे उत्तर आज आम्ही सांगणार आहोत.

Handshake With Right Hand

मुख्य कारण

उजव्या हाताने हस्तांदोलन करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक धार्मिक श्रद्धा आणि संस्कृतींमध्ये, डाव्या हाताला अशुभ मानले जाते. पारंपारिकपणे, शुभ कृत्ये उजव्या हाताने केली जातात.

Handshake With Right Hand

शस्त्रे

हस्तांदोलन आणि अभिवादनासाठी उजव्या हाताचा वापर केला जातो. कारण अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की प्राचीन काळी लोक उजव्या हातात शस्त्रे धरत असत.

Handshake With Right Hand

हल्ला

जेव्हा लोक भेटत असत तेव्हा त्यांचा उजवा हात पुढे करणे म्हणजे त्यांच्याकडे कोणतेही शस्त्र नव्हते आणि ते समोरच्या व्यक्तीवर हल्ला करण्याचा हेतू नव्हता.

Handshake With Right Hand

उजवा हात

सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला लहानपणापासूनच शिकवले जाते की हस्तांदोलन करण्यासाठी किंवा हाताने अभिवादन करण्यासाठी फक्त उजवा हात वापरावा.

Handshake With Right Hand

विश्वासाचे प्रतीक

प्राचीन रोममध्ये, जेव्हा लोक भेटत असत तेव्हा ते एकमेकांच्या मनगटावर किंवा हातावर विश्वासाचे प्रतीक म्हणून हात धरत असत. ही परंपरा नंतर हस्तांदोलनात विकसित झाली.

Handshake With Right Hand

प्रमुख कारण

उजव्या हाताने अभिवादन करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे जगातील बहुतेक लोकांसाठी उजवा हात हा प्रमुख हात आहे. जो दैनंदिन कामांसाठी वापरला जातो.

Handshake With Right Hand

लक्षण

म्हणून, अभिवादन करताना, लोक आपोआप त्यांचा उजवा हात पुढे करतात. उजव्या हाताने हस्तांदोलन करणे हे समोरच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवल्याचे आणि स्वतःवर विश्वासू असल्याचे लक्षण मानले जाते.

Handshake With Right Hand

ताकद आणि पकड

हस्तांदोलनाची ताकद आणि पकड देखील व्यक्तीचा आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्व दर्शवते. काळ बदलत गेला तसतसे हस्तांदोलन हा एखाद्याला अभिवादन करण्याचा आणि भेटण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग बनला.

Handshake With Right Hand

