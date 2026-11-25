Apurva Kulkarni
विमानात दोन पायलट्स असतात. त्यांना जेवण हे नेहमीच वेगवेगळं दिलं जातं. पण असं का? जाणून घ्या.
PILOTS, AIRLINE,
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एकाच पदार्थातून जर फूड पॉयझनिंग झालं तर दोन्ही पायलट एकाच वेळी आजाही पडू शकतात.
FLIGHT SAFETY,
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अनेक विमान कंपन्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हे नियम लावले आहे.
AVIATION
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जेवण वेगळं देण्याचं मुख्य कारण म्हणजे विमान उड्डाण केल्यानंतर किमान एक पायलट तरी निरोगी राहावा यासाठी काही नियम बनवले आहेत.
PILOT MEALS
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तसंच एखादा पायलट आजारी पडला तर दुसरा पायलट सुरक्षितपणे विमान चालवू शकेल, यासाठी वेगवेगळं जेवण दिलं जातं.
FOOD SAFETY
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कधी कधी एखाद्या पदार्थाची अॅलर्जी होते अशावेळी दोन्ही पायलटला याचा त्रास होऊ नये म्हणून वेगवेगळं जेवण दिलं जातं.
FLIGHT RULES
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तसंच अनेक विमान कंपन्यांमध्ये दोन्ही पायलट एकाच वेळी जेवण करत नाही. एकजण जेवत असताना दुसरा विमानाचं नियंत्रण सांभाळतो.
AIRLINE SAFETY
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INDIA SRI LANKA DISTANCE
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