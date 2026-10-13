पायलट फक्त पांढरे शर्टच का घालतात? यामागचं कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
पायलट जे पांढरे शर्ट घालतात ते केवळ फॅशनसाठी नसून विमानचालनाचा इतिहास, व्यावहारिक गरज आणि एअरलाइन्स प्रवाशांसमोर सादर करत असलेली व्यावसायिक प्रतिमा आहे.
Pilot Uniform History
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ही परंपरा १९३० च्या दशकापासून चालत आली आहे. त्यावेळी, पॅन एम एअरलाइन्सने नौदल कमांडरांच्या गणवेशासारखाच क्रू गणवेश सादर केला. या साम्यामुळे पायलटांना सागरी कप्तानांसारखाच अधिकार आणि जबाबदारी मिळाली.
Pilot Uniform History
ESakal
पांढरा शर्ट आणि खांद्यावरील पट्ट्यांमुळे कप्तान म्हणून ओळख मिळण्यास मदत झाली. ही शैली तिच्या सुरुवातीच्या वापरानंतरही टिकून राहिली आणि व्यावसायिक विमानचालनात एक सुप्रसिद्ध परंपरा बनली.
Pilot Uniform History
ESakal
नौदलाच्या प्रभावामुळे एअरलाइन क्रूला एक विशिष्ट आणि औपचारिक पेहराव मिळाला. गणवेश व्यावसायिक भूमिका ओळखण्यास मदत करतात.
Pilot Uniform History
ESakal
पायलटचा गणवेश प्रवाशांना आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांना विमान उडवणाऱ्या व्यक्तीला ओळखण्यास मदत करतो. गर्दीच्या टर्मिनलमध्ये आणि विमानात स्पष्ट ओळख असणे आवश्यक असू शकते.
Pilot Uniform History
ESakal
पांढरा शर्ट आणि खांद्यावरील पट्ट्यांमुळे पायलटला एक विशिष्ट ओळख मिळते, ज्यामुळे ते इतर क्रू सदस्यांपेक्षा वेगळे दिसतात आणि त्यांची भूमिका सहज ओळखता येते. आणीबाणीच्या परिस्थितीत ही ओळख महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
Pilot Uniform History
ESakal
विमानांच्या कॉकपिटमध्ये मोठ्या खिडक्या असतात आणि जास्त उंचीवर उडताना विमानावर थेट सूर्यप्रकाश पडू शकतो. गडद रंगांच्या तुलनेत पांढरा रंग सूर्यप्रकाश आणि उष्णता शोषून घेण्याऐवजी परावर्तित करतो.
Pilot Uniform History
ESakal
नौदलाच्या गणवेशाशी असलेला ऐतिहासिक संबंध, पायलटांना सहज ओळखता येण्याची गरज, पांढऱ्या रंगाची सूर्यप्रकाश परावर्तित करण्याची क्षमता आणि स्वच्छता व व्यावसायिकतेशी असलेला संबंध, ही कारणे गणवेश केवळ शैलीची बाब नाही हे दर्शवतात.
Pilot Uniform History
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