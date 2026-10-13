रॉकेट तिरकं का उडतं? जाणून घ्या यामागचं सायन्स

Mansi Khambe
रॉकेट केवळ अंतराळात पोहोचण्यासाठी नसतात, तर अनेकदा पृथ्वीच्या कक्षेत उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठीही वापरले जातात. याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
Rocket Launch
ESakal
रॉकेट अवकाशात वर जाण्याऐवजी, रॉकेटला लक्षणीय उंची आणि वेग प्राप्त करावा लागतो.
Rocket Launch
ESakal
रॉकेट अवकाशात उड्डाण करताच पुढे गेल्यानंतर हळू-हळू झुकले जाते. पृथ्वीवरील गुरुत्वाकर्षणामुळे रॉकेट तिरकं उडते. ज्यामुळे अतिरिक्त दिशा बदलांची गरज कमी होते.
Rocket Launch
ESakal
पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत असलेले उपग्रह अंदाजे २८,००० किलोमीटर प्रति तास वेगाने प्रवास करतात. हा उच्च वेग त्यांना थेट पृष्ठभागावर परत न पडता पृथ्वीभोवती फिरत राहण्यास मदत करतो.
Rocket Launch
ESakal
रॉकेट्स सामान्यतः उंची मिळवण्यासाठी आणि प्रक्षेपण स्थळापासून दूर जाण्यासाठी वेगाने वर चढतात. त्यानंतर ते हळूहळू त्यांच्या नियोजित मार्गाकडे वळतात.
Rocket Launch
ESakal
खालचे वातावरण तुलनेने दाट असते, ज्यामुळे लक्षणीय घर्षण निर्माण होते. काळजीपूर्वक नियोजित केलेला उड्डाण मार्ग वायुगतिकीय शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि अनावश्यक ऊर्जा हानी मर्यादित करण्यास मदत करतो.
Rocket Launch
ESakal
दिशेतील प्रत्येक बदलासाठी रॉकेटचा वेग आणि जोर यांचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते. गुरुत्वाकर्षण वळण मार्ग रॉकेटला काळजीपूर्वक वेग वाढवण्याची परवानगी देतो.
Rocket Launch
ESakal
रॉकेट वर चढत असताना त्यावर तीव्र वायुगतिकीय शक्ती कार्य करतात. उड्डाण नियंत्रक या शक्तींना सुरक्षित परिचालन मर्यादेत ठेवण्यासाठी त्याचा मार्ग आणि वेग व्यवस्थापित करतात.
Rocket Launch
ESakal
एकदा रॉकेटने आवश्यक उंची आणि वेग गाठला की, ते आपला पेलोड नियोजित कक्षेत सोडू शकते.
Rocket Launch
ESakal
Electricity Meter Red Light
ESakal