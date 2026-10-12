वीज मीटरमधील लाल दिवा सतत लुकलुकत का राहतो? लाईट बिलाशी कनेक्शन काय?

Mansi Khambe
वीज मीटरमध्ये अनेक छोटे दिवे आणि निर्देशक असतात. त्या सर्वांची कार्ये वेगवेगळी असतात. काही दिवे विजेचा वापर दर्शवतात.
Electricity Meter Red Light
ESakal
या दिव्यांमध्ये एक लाल एलईडी असतो. हा दिवा सतत लुकलुकतो, कधी खूप वेगाने तर कधी हळू. या दिव्याच्या लुकलुकण्याचा वेग हा एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे, कारण त्याचा थेट संबंध वीज बिलाशी असतो.
Electricity Meter Red Light
ESakal
जर हा दिवा हळू लुकलुकत असेल, तर याचा अर्थ घरातील विजेचा वापर सामान्य आहे. कोणतीही जास्त भाराची विद्युत उपकरणे चालू नाहीत.
Electricity Meter Red Light
ESakal
कारण जेव्हा हीटर, गिझर आणि एसी यांसारखी जास्त क्षमतेची उपकरणे चालू असतात, तेव्हा हा दिवा वेगाने लुकलुकू लागतो. याचा अर्थ विजेचा वापर वेगाने वाढत आहे.
Electricity Meter Red Light
ESakal
या दिव्याचे सतत, वेगाने लुकलुकणे हे दर्शवते की जास्त शक्तीची उपकरणे आणि यंत्रसामग्री चालू आहेत, ज्यामुळे विजेचा अतिरिक्त वापर होत आहे.
Electricity Meter Red Light
ESakal
घरातील सर्व उपकरणे बंद करा आणि मुख्य एमसीबी (MCB) चालू ठेवा. जर दिवा अजूनही वेगाने लुकलुकत असेल आणि युनिट्स वाढत असतील, तर हे मीटरमधील बिघाड दर्शवते.
Electricity Meter Red Light
ESakal
कधीकधी, या बिघाडामुळे मीटर जंप्ससारख्या समस्या देखील उद्भवू शकतात. म्हणजेच, कोणतेही अवजड उपकरण चालू नसतानाही मीटरवरील लाल दिवा वेगाने लुकलुकू लागतो आणि मीटरचे युनिट्स वाढतात.
Electricity Meter Red Light
ESakal
जर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि समस्या वेळेवर दुरुस्त केली नाही, तर त्याचा परिणाम वीज बिलावर होऊ शकतो आणि मोठे बिल येऊ शकते.
Electricity Meter Red Light
ESakal
Socks Tear
ESakal