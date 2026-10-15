Why Are Shirt Buttons Round : शर्टाची बटणे गोलच का असतात? जाणून घ्या ८ कारणे!

Sandeep Shirguppe

वापरण्यास सोयीस्कर

गोल बटनाला कोणतीही विशिष्ट दिशा नसते. त्यामुळे ते काज्यातून घालताना बटनाचा एखादा ठरावीक कोपरा जुळवण्याची गरज नसते.लावायला आणि काढायला सोपी

गोल बटनाला टोकदार कोपरे नसल्यामुळे ते शर्टाच्या काज्यातून सहज सरकते.

Why Are Shirt Buttons Round

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esakal

कपड्यात अडकत नाहीत

गोल आकारामुळे बटनाचे टोक धाग्यांमध्ये अडकण्याची शक्यता कमी असते.

Why Are Shirt Buttons Round

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esakal

दाबाचे समान वितरण

बटनावर पडणारा दाब तुलनेने समान पसरतो. त्यामुळे एखाद्या कोपऱ्यावर ताण एकवटत नाही.

Why Are Shirt Buttons Round

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esakal

निर्मिती करणे सोपे

गोल बटने यंत्राच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात तयार करणे सोयीचे असते.

Why Are Shirt Buttons Round

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esakal

टिकाऊपणासाठी उपयुक्त

टोकदार कोपरे नसल्यामुळे बटनाच्या कडा धक्क्याने तुटण्याचा धोका काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

Why Are Shirt Buttons Round

|

esakal

कमी जागेत व्यवस्थित बसते

गोल आकारामुळे बटन शर्टाच्या काज्यात व्यवस्थित बसते आणि कपड्याला नीट जोडता येते.

Why Are Shirt Buttons Round

|

esakal

शर्टाला सुबक दिसते

गोल आकार सममित असल्यामुळे तो शर्टाच्या रचनेशी सहज जुळतो आणि आकर्षक दिसतो.

Why Are Shirt Buttons Round

|

esakal

वापरण्यास सोयीस्कर

गोल बटनाला कोणतीही विशिष्ट दिशा नसते. त्यामुळे ते काज्यातून घालताना बटनाचा एखादा ठरावीक कोपरा जुळवण्याची गरज नसते.

Why Are Shirt Buttons Round

|

esakal

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