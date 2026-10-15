Why Are Shirt Buttons Round : शर्टाची बटणे गोलच का असतात? जाणून घ्या ८ कारणे!

Sandeep Shirguppe
गोल बटनाला कोणतीही विशिष्ट दिशा नसते. त्यामुळे ते काज्यातून घालताना बटनाचा एखादा ठरावीक कोपरा जुळवण्याची गरज नसते.लावायला आणि काढायला सोपी
गोल बटनाला टोकदार कोपरे नसल्यामुळे ते शर्टाच्या काज्यातून सहज सरकते.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal
गोल आकारामुळे बटनाचे टोक धाग्यांमध्ये अडकण्याची शक्यता कमी असते.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal
बटनावर पडणारा दाब तुलनेने समान पसरतो. त्यामुळे एखाद्या कोपऱ्यावर ताण एकवटत नाही.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal
गोल बटने यंत्राच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात तयार करणे सोयीचे असते.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal
टोकदार कोपरे नसल्यामुळे बटनाच्या कडा धक्क्याने तुटण्याचा धोका काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal
गोल आकारामुळे बटन शर्टाच्या काज्यात व्यवस्थित बसते आणि कपड्याला नीट जोडता येते.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal
गोल आकार सममित असल्यामुळे तो शर्टाच्या रचनेशी सहज जुळतो आणि आकर्षक दिसतो.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal
गोल बटनाला कोणतीही विशिष्ट दिशा नसते. त्यामुळे ते काज्यातून घालताना बटनाचा एखादा ठरावीक कोपरा जुळवण्याची गरज नसते.
Why Are Shirt Buttons Round
esakal