दररोज स्क्वाट्स का करावे? जाणून घ्या आरोग्यदायक फायदे!

Monika Shinde

स्क्वाट्स

स्क्वाट्स हा एक सोपा, पण संपूर्ण शरीरासाठी परिणामकारक व्यायाम आहे. पाय, पोट, कंबर आणि स्नायू मजबूत करण्यासाठी दररोज केल्यास फिटनेस कायम राहतो.

स्नायू मजबूत होतात

दररोज स्क्वाट्स केल्याने मांडी, पोट आणि पाठीचे स्नायू बळकट होतात. त्यामुळे रोजच्या हालचाली अधिक सहज आणि प्रभावी होतात.

पाठीच्या वेदना कमी होतात

पाठीचा खालचा भाग मजबूत ठेवण्यासाठी स्क्वाट्स उत्तम. नियमित केल्यास पाठदुखी कमी होते आणि पोस्चर सुधारतो.

वजन कमी करण्यात मदत

स्क्वाट्समुळे शरीरातील चरबी कमी होते आणि मेटॅबॉलिझम वाढतो. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी हा व्यायाम अत्यंत उपयुक्त आहे.

सांधेदुखीपासून संरक्षण

योग्य पद्धतीने स्क्वाट्स केल्यास गुडघे, कंबर आणि कूल्ह्यांचे सांधे मजबूत होतात. त्यामुळे सांधेदुखी कमी होण्यास मदत होते.

नैसर्गिक टेस्टोस्टेरोन वाढतो

पुरुषांमध्ये स्क्वाट्स केल्याने टेस्टोस्टेरोन आणि वाढीचे संप्रेरक नैसर्गिकरित्या वाढतात, जे स्नायू वाढीसाठी महत्त्वाचे आहेत.

सोपा व्यायाम

स्क्वाट्ससाठी कोणत्याही उपकरणांची गरज नाही. घरच्या घरी सहज करता येतो आणि दिवसातील १० मिनिटे देऊनही तंदुरुस्ती मिळवता येते.

धनत्रयोदशीच्या दिवशी काय करावे?

येथे क्लिक करा