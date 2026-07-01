गोळ्यांच्या मध्यभागी असलेली रेषा कशासाठी असते? जाणून घ्या तिचं खरं कारण

Aarti Badade
काही औषधांच्या गोळ्यांच्या मध्यभागी असणाऱ्या रेषेला औषधनिर्माणशास्त्राच्या भाषेत 'स्कोर लाईन' म्हणतात.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
या रेषेचा मुख्य उद्देश गरजेनुसार गोळीचे दोन समान भाग करणे हा असतो.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
डॉक्टरांनी अर्धी गोळी घेण्याचा सल्ला दिल्यास, या रेषेमुळे गोळी अचूक प्रमाणात तोडणे सोपे जाते.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
ज्या गोळ्यांवर अशी रेषा नसते, त्या संपूर्णपणे गिळण्यासाठी असतात आणि त्या कधीही तोडू नयेत.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
सस्टेन्ड रिलीज (SR) किंवा कोटिंग असलेल्या विशेष गोळ्या तोडल्यास त्यांच्या परिणामकारकतेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
काही गोळ्यांवर पोटातील आम्लापासून संरक्षण करणारे आवरण असते, जे तोडल्याने औषधाचा शरीरावर चुकीचा परिणाम होऊ शकतो.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
गोळी व्यवस्थित गिळता येत नसली, तरी स्वतःच्या मनाने ती तोडणे किंवा तिचा चुरा करणे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
औषधांचा योग्य डोस मिळवण्यासाठी कोणतीही गोळी तोडण्यापूर्वी डॉक्टरांचा किंवा फार्मासिस्टचा सल्ला नक्की घ्या.
Medicine Tablet Score Line
Sakal
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal