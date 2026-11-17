संतोष कानडे
वाघ हा अत्यंत चतुर आणि सावध शिकारी प्राणी आहे. शिकार करताना तो केवळ आपल्या ताकदीवर अवलंबून राहत नाही, तर आजूबाजूच्या परिस्थितीचाही अंदाज घेतो.
शिकार करण्यापूर्वी वाऱ्याची दिशा तपासणे ही त्याच्या शिकारीच्या पद्धतीतील एक महत्त्वाची बाब आहे.
वाऱ्यामुळे प्राण्यांच्या शरीराचा आणि परिसराचा वास एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचतो.
वाघाची वास घेण्याची क्षमता त्याला आसपासच्या प्राण्यांची उपस्थिती ओळखण्यास मदत करते.
वारा आपल्या दिशेने वाहत असल्यास भक्ष्याचा वास वाघापर्यंत पोहोचू शकतो.
मात्र, वाघाच्या दिशेने वारा भक्ष्याकडे वाहत असेल, तर त्याचा स्वतःचा वास भक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असते.
वाघ वाऱ्याची दिशा लक्षात घेऊन आपली हालचाल ठरवतो. यामुळे भक्ष्याला त्याच्या उपस्थितीची चाहूल लागण्याची शक्यता कमी होऊ शकते.
वाघाला शिकार करताना वाऱ्याबरोबरच झाडाझुडपांचा आडोसा, जमिनीचा उतार आणि भक्ष्याची सतर्कताही विचारात घ्यावी लागते.
वाऱ्याची दिशा ओळखणे हे वाघाच्या नैसर्गिक शिकारी कौशल्यातील एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
earth
esakal