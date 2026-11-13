वाघ आपल्या शिकारीला पाण्यात का ओढतो?

संतोष कानडे
वाघ हा उत्तम शिकारी असून त्याला पाण्याची अजिबात भीती वाटत नाही.
अनेकदा शिकार केल्यानंतर वाघ आपले भक्ष्य पाण्याजवळ किंवा पाण्यात घेऊन जातो.
उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी तो पाण्याचा आधार घेतो. पाण्याजवळ बसून त्याला आरामात भक्ष्य खाता येते.
पाण्यात भक्ष्य नेल्याने इतर काही प्राण्यांपासून ते दूर ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
वाघाला पोहता येत असल्यामुळे पाण्यातून भक्ष्य ओढणे त्याच्यासाठी शक्य असते.
मोठ्या शिकारीला एका जागेवरून दुसरीकडे नेण्यासाठी तो आपली ताकद वापरतो.
वाघ अनेकदा भक्ष्य झाडाझुडपांत किंवा सुरक्षित जागीही घेऊन जातो.
मात्र प्रत्येक वेळी वाघ शिकार पाण्यातच नेतो असे नाही. त्याचे शिकारीचे वेगवेगळे फंडे आहेत.
पाण्याशी असलेली जवळीक ही वाघाच्या जीवनशैलीतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे.
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