वाघीण आपल्या बछड्यांना वडिलांपासून दूर का ठेवते?

संतोष कानडे
वाघीण बछड्यांच्या जन्मानंतर त्यांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेते.
सुरुवातीच्या काळात बछडे पूर्णपणे आईवर अवलंबून असतात.
नर वाघाचा बछड्यांच्या संगोपनात सामान्यतः थेट सहभाग नसतो.
काही परिस्थितींमध्ये नर वाघाकडून बछड्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे वाघीण बछड्यांना सुरक्षित आणि लपलेल्या जागी ठेवते.
ती त्यांना दूध पाजते आणि स्वतःच्या संरक्षणाखाली वाढवते.
बछडे मोठे होत असताना ती त्यांना जंगलातील वातावरणाची ओळख करून देते.
पुढे शिकार शोधणे आणि पकडणे यांसारखी कौशल्येही ती शिकवते.
साधारण दोन वर्षांच्या आसपास बछडे आईपासून स्वतंत्र होऊ लागतात.