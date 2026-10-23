वाघ एकटाच का राहतो? कळप करून का फिरत नाही?

संतोष कानडे
वाघ हा प्रामुख्याने एकट्याने राहणारा प्राणी आहे. सिंहांप्रमाणे तो सहसा कळप करून फिरत नाही.
वाघाला जगण्यासाठी मोठ्या प्रदेशाची गरज असते आणि तो स्वतःच्या क्षेत्रात एकट्याने वावरतो.
आपल्या क्षेत्राची सीमा दर्शवण्यासाठी वाघ झाडांवर ओरखडे काढतो आणि गंधाच्या खुणा सोडतो.
एकट्याने राहिल्यामुळे त्याला शिकार करताना इतर वाघांशी अन्नासाठी स्पर्धा करावी लागत नाही.
वाघ दबा धरून शिकार करतो. त्याच्या शिकारीच्या पद्धतीसाठी एकट्याने हालचाल करणे फायदेशीर ठरते.
वाघ सहसा हरणे, रानडुक्कर यांसारख्या प्राण्यांची शिकार करतो आणि त्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहतो.
नर आणि मादी वाघ प्रामुख्याने प्रजननाच्या काळात एकमेकांच्या जवळ येतात.
वाघीण आपल्या पिल्लांना वाढवते आणि त्यांना शिकार करण्याचे कौशल्य शिकवते.
पिल्ले मोठी झाल्यानंतर स्वतःचा प्रदेश शोधण्यासाठी आईपासून वेगळी होतात.
त्यामुळे वाघाचे एकट्याने राहणे ही त्याच्या नैसर्गिक जीवनशैलीचा भाग आहे; मात्र काही परिस्थितींमध्ये वाघ एकमेकांच्या जवळही दिसू शकतात.