संतोष कानडे
वाघ हे प्रामुख्याने एकाकी राहणारे प्राणी आहेत; सिंहांप्रमाणे ते मोठी टोळी करून एकत्र राहत नाहीत.
वाघाचा आकार मोठा आणि शरीर खूप शक्तिशाली असल्याने त्याला अन्नासाठी मोठ्या शिकारीची गरज असते.
जंगलात मोठी शिकार (उदा. हरीण, सांबर, गवा) मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याने टोळीने राहिल्यास अन्नासाठी स्पर्धा वाढेल.
प्रत्येक वाघाला जगण्यासाठी आणि शिकार करण्यासाठी स्वतःचा स्वतंत्र हक्काचा प्रदेश आवश्यक असतो.
नर वाघाचा प्रदेश मोठा असतो आणि त्यात एकापेक्षा जास्त मादी वाघांचे प्रदेश येऊ शकतात.
वाघ आपल्या प्रदेशाच्या सीमा मूत्र, विष्ठा आणि झाडांवर ओरखडे मारून निश्चित करतात, जेणेकरून इतर वाघ तिथे शिरू नयेत.
एकटे राहिल्यामुळे लपून शिकार करणे वाघांना अधिक सोपे आणि यशस्वी ठरते.
टोळीत राहिल्यास शिकारीची चाहूल प्राण्यांना लवकर लागून शिकार हातातून निसटू शकते.
केवळ प्रजननाच्या काळात नर आणि मादी थोड्या काळासाठी एकत्र येतात, तर आई आपल्या बछड्यांना स्वतः शिकार करायला शिकवेपर्यंत त्यांच्यासोबत राहते.
बछडे मोठे होऊन स्वतःची शिकार करण्यास सक्षम झाल्यावर ते स्वतंत्र होतात आणि स्वतःचा नवा प्रदेश शोधून एकटे राहू लागतात.