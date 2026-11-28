संतोष कानडे
वाघ हे प्रामुख्याने एकटे राहणारे प्राणी आहेत. त्यामुळे सिंहांप्रमाणे ते कळपाने किंवा जोडीने कायम राहत नाहीत.
नर वाघ आणि मादी वाघ केवळ प्रजननाच्या काळात एकमेकांच्या जवळ येतात.
मादी वाघ प्रणयासाठी तयार असल्यावर नराला आकर्षित करण्यासाठी विशिष्ट आवाज आणि गंधाच्या खुणांचा वापर करते.
आकर्षित
प्रजननाच्या काळात नर आणि मादी काही दिवस एकत्र राहू शकतात. प्रजनन झाल्यानंतर नर वाघ सहसा आपल्या स्वतंत्र अधिवासात परत जातो.
पिल्लांना जन्म देण्यापासून त्यांचे संगोपन करण्यापर्यंतची मुख्य जबाबदारी मादी वाघ पार पाडते.
नर वाघ पिल्लांच्या संगोपनात सहसा सक्रिय भूमिका घेत नाही; त्यामुळे मादीवर पिल्लांची काळजी घेण्याची मुख्य जबाबदारी असते.
पिल्ले साधारण १८ महिने ते ३ वर्षे आईसोबत राहतात. या काळात ती शिकार करणे आणि जंगलात टिकून राहणे शिकतात.
वाघांना स्वतंत्र अधिवास आणि पुरेसे भक्ष्य आवश्यक असते. एकत्र राहिल्यास अन्नासाठी स्पर्धा वाढू शकते.
मात्र प्रत्येक नर वाघ मादी आणि पिल्लांपासून पूर्णपणे दूर राहतो असे नाही.
काही अपवादात्मक प्रसंगी नर वाघ पिल्लांसोबत वेळ घालवताना आणि त्यांचे संरक्षण करतानाही दिसले आहेत.