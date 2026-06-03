सिग्नलला नेहमी फक्त फ्रि लेफ्टच का असतो? फ्रि राइट का नाही?

Anushka Tapshalkar

फ्री लेफ्ट म्हणजे काय?

ट्रॅफिक सिग्नल लाल असतानाही डावीकडे वळण्याची परवानगी असलेल्या लेनला "फ्री लेफ्ट" म्हणतात. यामुळे वाहतुकीचा प्रवाह अखंड सुरू राहतो.

What is Free Left

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फ्री लेफ्ट का दिला जातो?

चौकातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि वाहनांची हालचाल जलद करण्यासाठी फ्री लेफ्टची व्यवस्था केली जाते.

Why Free Left is Given

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वेळ आणि इंधनाची बचत

सिग्नलवर थांबण्याची गरज नसल्याने वाहनचालकांचा वेळ वाचतो आणि इंजिन सुरू ठेवून होणारा इंधनाचा अपव्ययही कमी होतो.

Saves Time & Fuel

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भारतात फ्री लेफ्ट अधिक प्रभावी का?

भारतात वाहने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालतात. त्यामुळे डावीकडे वळणाऱ्या वाहनांना समोरून येणाऱ्या वाहतुकीतून मार्ग काढावा लागत नाही.

Why Free Left is Effective in India

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फ्री लेफ्ट वापरताना नियम कोणता?

फ्री लेफ्ट असला तरी वाहनचालकांनी पादचारी आणि इतर प्राधान्य असलेल्या वाहनांना आधी मार्ग द्यावा लागतो.

What is Free Left Turn Rule

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सर्वात मोठी समस्या कोणती?

अनेकदा सरळ जाणारी वाहने फ्री लेफ्ट लेनमध्ये उभी राहतात. त्यामुळे या लेनचा उद्देशच फोल ठरतो आणि वाहतूक कोंडी वाढते.

Biggest Traffic Issue

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नियम मोडल्यास कारवाई

फ्री लेफ्ट लेन अडवणाऱ्या वाहनचालकांवर वाहतूक पोलीस दंडात्मक कारवाई करतात. त्यामुळे ही लेन नेहमी मोकळी ठेवणे आवश्यक आहे.

Legal Action if Rule Broken

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Train Engine windshield mesh

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