ट्रेनच्या इंजिनच्या काचेवर लोखंडी जाळी का असते? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe
जर तुम्ही कधी ट्रेनच्या इंजिनकडे बारकाईने पाहिले असेल, तर तुमच्या लक्षात आले असेल की इंजिनची पुढची काच एका लोखंडी जाळीने झाकलेली असते.
बऱ्याच लोकांना वाटते की हा केवळ एक डिझाइनचा भाग आहे, पण प्रत्यक्षात ही जाळी रेल्वे सुरक्षेमध्ये एक महत्त्वाची भूमिका बजावते.
ही जाळी लोको पायलट आणि इंजिनच्या काचेला दगड, पक्षी आणि इतर वस्तूंपासून वाचवण्यासाठी बसवलेली असते.
ट्रेन अनेकदा ताशी ११० ते १६० किलोमीटर वेगाने धावतात. अशा वेगात, रुळांजवळ पडलेले दगड किंवा खडी वाऱ्याच्या दाबामुळे उडून थेट विंडशील्डवर आदळू शकतात.
ही धातूची जाळी एका संरक्षक ढालीप्रमाणे काम करते, ज्यामुळे कोणतीही वस्तू काचेवर आदळण्यापूर्वीच तिचा आघात कमी होतो.
अनेक भागांमध्ये समाजकंटक अधूनमधून रेल्वे रुळांच्या बाजूने धावत्या ट्रेनवर दगडफेक करतात. अति वेगात एक लहान दगडसुद्धा प्रचंड शक्तीने आदळू शकतो.
अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. जर विंडशील्ड फुटले, तर तो दगड केबिनमधील लोको पायलटला गंभीर जखमी करू शकतो. यामुळे रेल्वे अपघाताचा धोका वाढतो.
ही जाळी काचेवर होणारे थेट आघात टाळण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत करते. लोखंडाची बनलेली असूनही ही ग्रील लोको पायलटच्या समोरच्या दृष्टीस अडथळा येणार नाही याची काळजीपूर्वक रचना केली आहे.
ग्रीलमधील फटींमुळे ड्रायव्हरला ट्रॅक स्पष्टपणे दिसतो. तसेच यामुळे विंडशील्डवर थेट धूळ, घाण आणि कीटक जमा होण्यास प्रतिबंध होतो.
ही गोष्ट लहान वाटत असली तरी, ही जाळी लोकोमोटिव्हच्या सुरक्षिततेचा एक अत्यावश्यक घटक मानली जाते. ती जास्त वेगात असताना चालक आणि इंजिन या दोघांचेही संरक्षण करते.
ती रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासही मदत करते. व्यस्त रेल्वे मार्गावर रेल्वेला दररोज सामोरे जावे लागणाऱ्या वास्तविक धोक्यांचा विचार करून रेल्वे अभियंते या प्रणालींची रचना करतात.
