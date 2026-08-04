लोकलसह एक्स्प्रेस नेहमी विलंबाने का धावतात? रेल्वे प्रशासनाने कारणंच सांगितली

Mansi Khambe

ट्रेनला उशीर

मुसळधार पावसामुळे तर हिवाळ्यात धुक्यामुळे अनेकदा ट्रेनला उशीर होतो. पण तुम्हाला माहित आहे का की धुके आणि पाऊस हेच फक्त ट्रेनला उशीर होण्याचे घटक नाहीत?

Train delay Reasons

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ESakal

कारणे

हवामानाशिवायही ट्रेनला उशीर होण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी बहुतेक रेल्वेच्या नियंत्रणात आहेत. याबाबत सविस्तर जाणून घ्या...

Train delay Reasons

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ESakal

रेल्वेचा अहवाल

काही वर्षांपूर्वी, रेल्वे प्रशिक्षण संस्था, आयआरआयटीएमने, सीएजीच्या ऑडिट अहवालावर ट्रेनला होणाऱ्या विलंबावर एक अहवाल प्रकाशित केला होता. ज्यामध्ये ट्रेनला उशीर होण्याची ३३ सामान्य कारणे सांगितली.

Train delay Reasons

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ESakal

घटक

अहवालानुसार, रेल्वेच्या नियंत्रणाखाली २७ घटक आहेत आणि यापैकी सहा घटक ६५-६६ टक्के ट्रेन विलंबासाठी जबाबदार आहेत. परिणामी, असा निष्कर्ष काढता येतो की बहुतेक ट्रेन विलंब सहा घटकांमुळे होतो.

Train delay Reasons

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ESakal

मार्गात बदल

जेव्हा एखादी ट्रेन वेळेवर किंवा निर्धारित मार्गावर धावू शकत नाही आणि इतर गाड्यांना मार्ग देण्यासाठी तिला थांबवावे लागते किंवा दुसऱ्या मार्गावर वळवावे लागते, तेव्हा विलंब होतो.

Train delay Reasons

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ESakal

अभियांत्रिकी

रेल्वेमार्ग, पूल, सिग्नल किंवा इतर रेल्वे पायाभूत सुविधांवरील दुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामांमुळे गाड्यांना वेग कमी करावा लागतो किंवा थांबावे लागते.

Train delay Reasons

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ESakal

वाहतूक

एखाद्या मार्गावर गाड्यांची जास्त वाहतूक किंवा कार्यात्मक दबावामुळे गाड्यांना सिग्नलवर थांबावे लागते.

Train delay Reasons

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ESakal

नियोजित अडथळा

रेल्वेमार्गाची दुरुस्ती किंवा देखभालीसाठी रेल्वे लाईन काही कालावधीसाठी बंद केली जाते. या काळात जाणाऱ्या गाड्यांना विलंब होतो.

Train delay Reasons

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ESakal

झोनमधील फरक

जर एखादी ट्रेन एका रेल्वे झोनमधून दुसऱ्या रेल्वे झोनमध्ये प्रवास करत असेल आणि पहिल्या झोनमधून उशिरा पोहोचली, तर पुढचा झोनदेखील ती ट्रेन तितक्याच उशिराने चालवतो.

Train delay Reasons

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ESakal

वेळेत बदल

परिचालनविषयक कारणे, वाहतूक, देखभाल किंवा इतर परिस्थितींमुळे, रेल्वे ट्रेनच्या सुटण्याच्या नियोजित वेळेत बदल करते, ज्यामुळे संपूर्ण प्रवासाला विलंब होतो.

Train delay Reasons

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ESakal

इतर कारणे

या व्यतिरिक्त खराब हवामान आणि साखळी ओढणे, अपघात, इंजिनमधील बिघाड, डब्यांमधील बिघाड, ओव्हरहेड पॉवर लाईन्स, सिग्नलमधील समस्या अशा अनेक कारणांचा समावेश आहे.

Train delay Reasons

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ESakal

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ESakal

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