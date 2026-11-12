ट्रेनच्या खिडक्यांना काच असूनही लोखंडी जाळ्या का लावल्या जातात?

Mansi Khambe
मुंबई लोकल ट्रेन असो किंवा मेल/एक्सप्रेस ट्रेन यामधून प्रत्येकाने प्रवास केला असेलच. रेल्वेच्या खिडकीजवळ बसून प्रवास करण्यास अनेकांना आवडते.
Train Window
ESakal
मात्र एक गोष्ट तुमच्या कदाचित लक्षात आली नसेल, ती म्हणजे अनेक ट्रेनच्या खिडक्यांना काचेसोबत लोखंडी जाळीही बसवलेली असते. खिडकीत आधीच काच असताना लोखंडी जाळीची गरज का असते?
Train Window
ESakal
खरं तर, जेव्हा ट्रेन वेगाने धावते तेव्हा जवळच्या लहान-मोठ्या वस्तू खिडकीला आदळू शकतात किंवा रेल्वे रुळाच्या बाजूचे दगड, इतर वस्तू खिडकीवर आदळून उडू शकतात.
Train Window
ESakal
जर खिडकीची काच कमकुवत असेल किंवा आघातामुळे फुटली, तर तिचे तुकडे आत असलेल्या प्रवाशांना इजा पोहोचवू शकतात. अशावेळी एक मजबूत जाळी संरक्षणाचा एक अतिरिक्त थर म्हणून काम करू शकते.
Train Window
ESakal
तसेच प्रवाशांना बाहेरचे दृश्य पाहण्यासाठी ट्रेनच्या खिडकीतून हात आणि डोके बाहेर काढण्यापासून रोखण्यास खिडक्यांना लावलेल्या जाळ्यामदत करतात.
Train Window
ESakal
प्रवासी अनेकदा त्यांचे मोबाईल फोन, पाण्याच्या बाटल्या, खेळणी किंवा इतर लहान वस्तू घेऊन खिडकीजवळ बसतात. यावेळी खिडक्यांना लावलेल्या जाळ्या मोठ्या वस्तू बाहेर फेकल्या जाण्यापासून रोखतात.
Train Window
ESakal
तसेच तुमच्या लक्षात आले असेल की, सर्व डब्यांच्या खिडक्या सारख्या नसतात. काही जुन्या डब्यांमध्ये लोखंडी जाळ्या आणि काचेच्या खिडक्या असतात. याउलट, अनेक आधुनिक एसी डब्यांमध्ये न उघडणाऱ्या काचेच्या बंद खिडक्या असतात.
Train Window
ESakal
हे डब्याची रचना, सुरक्षितता आणि वापराच्या गरजांमुळे असते. एसी डब्यांमधील बंद खिडक्यांमुळे बाहेरची धूळ, आवाज आणि गरम हवा आत येण्यापासून रोखण्यासही मदत होते.
Train Window
ESakal
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