सह्याद्रीतील 'हा' गड पाहण्यासाठी लोक पहाटे ४ वाजता का निघतात?

Sandip Kapde

आकर्षण

सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला राजगड हा महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय गडांपैकी एक आहे.

Mystery of the Sahyadri Fort

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सूर्योदय

राजगडावरून दिसणारा सूर्योदय पाहण्यासाठी अनेक ट्रेकर्स पहाटे ४ वाजताच प्रवास सुरू करतात.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

धुके

सकाळच्या धुक्यात आणि थंड वातावरणात गडाची चढाई करण्याचा अनुभव अविस्मरणीय असतो.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

ढग

पावसाळ्यात राजगडावरून ढगांचा समुद्र पाहायला मिळतो, जो पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

इतिहास

राजगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांची दीर्घकाळ राजधानी राहिलेला ऐतिहासिक गड आहे.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

माची

गडावरील पद्मावती, सुवेळा आणि संजीवनी माची पर्यटकांचे विशेष आकर्षण आहेत.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

गर्दी

पहाटे लवकर निघाल्यामुळे गर्दी टाळून निवांतपणे गड फिरता येतो.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

नजारा

राजगडाच्या माथ्यावरून सह्याद्रीच्या विस्तीर्ण डोंगररांगांचे विहंगम दृश्य दिसते.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

साहस

ट्रेकिंग आणि फोटोग्राफीची आवड असलेल्यांसाठी राजगड हे स्वर्गापेक्षा कमी नाही.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

अनुभव

इतिहास, निसर्ग आणि साहस यांचा संगम अनुभवण्यासाठी हजारो पर्यटक दरवर्षी राजगडाला भेट देतात.

Mystery of the Sahyadri Fort

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esakal

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