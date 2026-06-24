सह्याद्रीतील 'हा' गड पाहण्यासाठी लोक पहाटे ४ वाजता का निघतात?

Sandip Kapde
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला राजगड हा महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय गडांपैकी एक आहे.
Mystery of the Sahyadri Fort
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राजगडावरून दिसणारा सूर्योदय पाहण्यासाठी अनेक ट्रेकर्स पहाटे ४ वाजताच प्रवास सुरू करतात.
Mystery of the Sahyadri Fort
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सकाळच्या धुक्यात आणि थंड वातावरणात गडाची चढाई करण्याचा अनुभव अविस्मरणीय असतो.
Mystery of the Sahyadri Fort
esakal
पावसाळ्यात राजगडावरून ढगांचा समुद्र पाहायला मिळतो, जो पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो.
Mystery of the Sahyadri Fort
esakal
राजगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांची दीर्घकाळ राजधानी राहिलेला ऐतिहासिक गड आहे.
Mystery of the Sahyadri Fort
esakal
गडावरील पद्मावती, सुवेळा आणि संजीवनी माची पर्यटकांचे विशेष आकर्षण आहेत.
Mystery of the Sahyadri Fort
esakal
पहाटे लवकर निघाल्यामुळे गर्दी टाळून निवांतपणे गड फिरता येतो.
Mystery of the Sahyadri Fort
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राजगडाच्या माथ्यावरून सह्याद्रीच्या विस्तीर्ण डोंगररांगांचे विहंगम दृश्य दिसते.
Mystery of the Sahyadri Fort
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ट्रेकिंग आणि फोटोग्राफीची आवड असलेल्यांसाठी राजगड हे स्वर्गापेक्षा कमी नाही.
Mystery of the Sahyadri Fort
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इतिहास, निसर्ग आणि साहस यांचा संगम अनुभवण्यासाठी हजारो पर्यटक दरवर्षी राजगडाला भेट देतात.
Mystery of the Sahyadri Fort
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Forgotten Cannon Unearthed?
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