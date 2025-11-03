पाण्याच्या बाटलीच्या झाकणांचे रंग वेगवेगळे का असतात?

पुजा बोनकिले

पाणी

एखादी व्यक्ती अन्नाशिवाय अनेक दिवस जगू शकते, परंतु एक दिवसही पाण्याशिवाय राहणे धोकादायक ठरू शकते.

Benefits of Drinking Water | Sakal

डिहायड्रेशन

डिहायड्रेशनमुळे थकवा येतो आणि काही प्रकरणांमध्ये ते प्राणघातक ठरू शकते. म्हणूनच बहुतेक लोक पाण्याची बाटली सोबत ठेवतात.

Drink Water

बाटलीच्या झाकणांचा रंग

जर तुम्ही कधी बाटलीबंद पाणी विकत घेतले असेल, तर तुम्हाला वेगवेगळ्या रंगांचे झाकण दिसले असतील. निळा, हिरवा, पांढरा, काळा किंवा पिवळा. जरी बरेच लोक असे गृहीत धरतात की हे रंग ब्रँडिंगशी जोडलेले आहेत, परंतु ते प्रत्यक्षात आतील पाण्याचा प्रकार किंवा गुणवत्ता दर्शवतात.

पांढरे झाकण

पाण्याच्या बाटल्यांच्या पांढऱ्या झाकणाचा अर्थ असा की हे पाणी मशीनद्वारे शुद्ध केलेल आहे.

हिरवे झाकण

हिरवे झाकण म्हणजे चवदार पाणी. ते चवीसाठी वाढवलेले आणि पिण्यास सुरक्षित आहे, परंतु ते खनिज पाण्याइतके शुद्ध नाही.

निळे झाकण

निळा झाकण खनिज पाण्याचे संकेत देते, जे सहसा नैसर्गिक झऱ्यांमधून येते आणि फायदेशीर खनिजांनी समृद्ध असते.

काळे झाकण

काळं झाकण असलेल्या बॉटलमधील पाणी अल्कलाइन असतं. हे पाणी शरीरासाठी अधिक फायदेशीर असून इतर पाण्याच्या बाटल्यांपेक्षा महाग असतं.

पिवळे झाकण

पिवळी झाकण म्हणजे जीवनसत्त्वांनी समृद्ध पाणी, जे ऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि निरोगीपणाला आधार देण्यासाठी जीवनसत्त्वे आणि इलेक्ट्रोलाइट्सने भरलेले असते.

नैसर्गिकरित्या हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करतात 'हे' 5 शाकाहारी पदार्थ

Haemoglobin

|

Sakal

आणखी वाचा