तिखट खाण्याची सवय किंवा आवड का लागते?

Pranali Kodre

तिखट खाण्याची सवय किंवा आवड

बऱ्याचदा आपण पाहातो की अनेक लोकांना तिखट खाण्याची सवय असते किंवा त्यांना तिखट खायला आवडतं. पण असं होण्यामागेही कारण आहे.

Spicy Food Craving

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Sakal

Capsaicin

खरंतर मिरचीमध्ये कॅप्सेसिन हे रसायन असते. हे रसायन जिभेवरील 'TRPV1' नावाच्या उष्णता व वेदना ओळखणाऱ्या संवेदनशील रिसेप्टर/आयन चॅनेलला (Sensory Receptors) सक्रिय करते.

Spicy Food Craving

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Sakal

मेंदुला संदेश

कॅप्सेसिनमुळे मेंदुला जळजळ किंवा उष्णता होत असल्याचा संदेश मिळतो, पण वारंवार तिखट खाल्ल्याने ही जळजळ तुलनेने कमी जाणवू शकते.

Spicy Food Craving

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Sakal

आनंदाची रसायने

जेव्हा मेंदुला जळजळीमुळे वेदना झाल्यासारखे वाटते, तेव्हा बचाव करण्यासाठी एंडॉर्फिन (Endorphins) आणि डोपामाइन (Dopamine) सारखी आनंदाची रसायने सोडतो.

Spicy Food Craving

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Sakal

आनंद आणि उत्साह

या आनंद देणाऱ्या रसायनांमुळे काही लोकांना तिखट खाल्ल्यानंतर आनंददायी किंवा उत्साही वाटते.

Spicy Food Craving

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Sakal

मानसोपशास्त्रानुसार...

तसेच मानसोपशास्त्रानुसार माणसाला ज्यामध्ये धोका वाटतो पण प्रत्यक्षात कोणतीही इजा होत नाही अशा गोष्टींचा आनंद घ्यायला आवडतो.

Spicy Food Craving

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Sakal

जिभेची सवय

तसेच सतत तिखट खाल्याने जिभेवरील वेदना ओळखणाऱ्या चेतासंस्था (TRPV1 Receptors) हळूहळू सुन्न किंवा कमी संवेदनशील होतात.

Spicy Food Craving

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Sakal

चवदार जेवण

तिखटामुळे तोंडात लाळ जास्त निर्माण होते आणि जेवण चवदारही वाटते.

Spicy Food Craving

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Sakal

चटपटीत खायला का आवडते?

याशिवाय तिखट खाल्ल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या एंडॉर्फिनमुळे मानसिक ताण आणि थकवा कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे तणावात अनेकांना चटपटीत खायलाही आवडते.

Spicy Food Craving

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Sakal

कारण

या सर्व कारणांमुळे अनेकदा लोकांना तिखट खाण्याची सवय होते किंवा आवड लागते.

Spicy Food Craving

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Sakal

आरोग्यासाठी धोकादायक

मात्र अति तिखट आरोग्यासाठी फारसं चांगलं नसते. त्याचे अनेक तोटेही आहेत.

Spicy Food Craving

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Sakal

डिस्क्लेमर :

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

Spicy Food Craving

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Sakal

मिरची चवीला तिखटच का लागते?

Why Does Chilli Taste Spicy?

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Sakal

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