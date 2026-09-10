मिरची चवीला तिखटच का लागते?

Pranali Kodre
मिरचीची चव तिखट आहे, हे तर सर्वांनाच माहिती आहे. पण मिरची तिखट लागण्यामागे काही कारणंही आहेत.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
मिरचीमध्ये कॅप्सायसिन नावाचे रासायनिक संयुग (Chemical Compound) असते, जे मिरचीच्या तिखटपणाचे मुख्य कारण आहे.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
मिरचीच्या बियांपेक्षाही तिच्या आतल्या पांढऱ्या मऊ शिरांमध्ये (Placenta) कॅप्सायसिन सर्वाधिक असते.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
हे कॅप्सायसिन जेव्हा आपल्या जिभेच्या संपर्कात येते, तेव्हा जिभेवरील 'TRPV1' नावाच्या उष्णता व वेदना ओळखणाऱ्या पेशींना (Sensory Receptors)ते सक्रिय करते.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
तिखट ही स्वतंत्र चव नाही, पण ती जळजळीची संवेदना आहे. कॅप्सायसिनमुळे मेंदुला जळजळ किंवा उष्णता होत असल्याचा संदेश मिळतो.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
कॅप्सायसिन हे पाण्यात विरघळत नाही, त्यामुळे पाणी प्यायल्यानंतरही जळजळ कमी होत नाही. ते चरबी किंवा तेलात विरघळते.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
दुधात केसीन (Casein) नावाचे प्रथिन कॅप्सायसिनला जिभेकडून वेगळे करते, त्यामुळे तिखट लागल्यावर दूध, दही किंवा तूप खाल्याने आराम मिळतो.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
मिरचीचा तिखटपणा मोजण्यासाठी 'स्कोव्हिल हिट युनिट' (SHU) हे परिमाण वापरले जाते.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
वनस्पतीशास्त्रानुसार कीटक किंवा जनावरांनी मिरची खाऊ नये म्हणून निसर्गाने कॅप्सायसिन हे नैसर्गिक संरक्षण कवच दिल्याचे म्हटले दाते. पण याचा परिणाम पक्षांवर होत नाही.
Why Does Chilli Taste Spicy?
Sakal
Why Is Sea Water Salty?
Sakal