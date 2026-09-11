रडताना डोळ्यांत पाणी का येते? वैज्ञानिक कारण जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
आपल्या डोळ्यांमध्ये अश्रू निर्माण करणाऱ्या ग्रंथी असतात, ज्या सतत थोड्या प्रमाणात द्रव तयार करत असतात.
Why Tears Come When We Cry
esakal
जेव्हा आपण रडतो, तेव्हा या ग्रंथींची क्रियाशीलता वाढते.
Why Tears Come When We Cry
esakal
भावनांच्या प्रतिसादात मेंदूकडून डोळ्यांपर्यंत संदेश पोहोचवले जातात.
Why Tears Come When We Cry
esakal
यामुळे मोठ्या प्रमाणात अश्रूंची निर्मिती होते.
Why Tears Come When We Cry
esakal
बहुतेक प्राण्यांच्या डोळ्यांतही पाणी येते. अनेक प्राणीही रडताना दिसतात.
Why Tears Come When We Cry
esakal
दुःख, आनंद किंवा वेदना यांसारख्या भावनांमुळे अश्रू येऊ शकतात.
Why Tears Come When We Cry
esakal
पुरुष महिन्यातून एकदाच रडतात, तर स्त्रिया चार ते पाच वेळा रडतात, असे सांगितले जाते, पण हे पूर्ण सत्य नाही.
Why Tears Come When We Cry
esakal
Moringa Tea Benefits
esakal