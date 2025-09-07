सतत आळस का येतो? शरीर देतंय आरोग्याच्या धोक्याचा इशारा!

सकाळ डिजिटल टीम

आळस

जर तुम्हाला वारंवार आळस वाटत असेल, तर हे शरीराचं 'सिग्नल' असू शकतो.

ऊर्जा

कमजोर आहार, झोपेचा अभाव किंवा पोषणतत्त्वांची कमतरता – ही कारणं शरीर थकवत असतात.

आयर्नची कमतरता

शरीरात B12 आणि लोह (Iron) कमी असल्यास तुम्हाला थकवा, झोप आणि आळस सतत जाणवू शकतो.

झोप पूर्ण होत नाहीये का?

रोज ७-८ तासांची शांत झोप नसेल तर मेंदू आणि शरीर दोघेही कमी उर्जेत काम करतात.

मानसिक थकवा आणि तणाव

सतत विचार, चिंता आणि तणाव हे देखील आळस वाटण्याची कारणं असतात.

चुकीचा आहार

जास्त साखर, तेलकट पदार्थ यामुळे ऊर्जा अचानक कमी होते आणि शरीर सुस्त पडतं.

हालचालींचा अभाव

शारीरिक हालचाल नसेल, व्यायाम नसेल तर मेंदूही सुस्त पडतो.

डॉक्टरांकडून तपासणी आवश्यक का?

जर आळस नियमित होत असेल तर थायरॉईड, हिमोग्लोबिन किंवा व्हिटॅमिन चाचणी करून घ्या.

