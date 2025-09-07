सतत आळस का येतो? शरीर देतंय आरोग्याच्या धोक्याचा इशारा!

सकाळ डिजिटल टीम
जर तुम्हाला वारंवार आळस वाटत असेल, तर हे शरीराचं 'सिग्नल' असू शकतो.
कमजोर आहार, झोपेचा अभाव किंवा पोषणतत्त्वांची कमतरता – ही कारणं शरीर थकवत असतात.
शरीरात B12 आणि लोह (Iron) कमी असल्यास तुम्हाला थकवा, झोप आणि आळस सतत जाणवू शकतो.
रोज ७-८ तासांची शांत झोप नसेल तर मेंदू आणि शरीर दोघेही कमी उर्जेत काम करतात.
सतत विचार, चिंता आणि तणाव हे देखील आळस वाटण्याची कारणं असतात.
जास्त साखर, तेलकट पदार्थ यामुळे ऊर्जा अचानक कमी होते आणि शरीर सुस्त पडतं.
शारीरिक हालचाल नसेल, व्यायाम नसेल तर मेंदूही सुस्त पडतो.
जर आळस नियमित होत असेल तर थायरॉईड, हिमोग्लोबिन किंवा व्हिटॅमिन चाचणी करून घ्या.
