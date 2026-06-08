झोपेत अचानक दचकून जाग का येते? यामागचं कारण ९०% लोकांना माहित नाही!

Varsha Balhe

दचकून

झोपेत अचानक दचकून जाग का येते?

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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हायपनिक जर्क

यामागे 'हायपनिक जर्क' नावाची एक सामान्य प्रक्रिया असते.

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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मेंदू

झोपताना मेंदूला आपण खाली पडत असल्याचा भास होऊ शकतो.

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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Sakal

झटका

त्यामुळे शरीराला अचानक झटका बसल्यासारखं वाटतं.

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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esakal

स्नायू

स्नायू शिथिल होताना मेंदू काही क्षण गोंधळून जातो.

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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esakal

प्रमाण

ताण, चिंता आणि अति-थकवा यामुळेही दचकण्याचं प्रमाण वाढतं.

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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बिघडू

झोपण्यापूर्वी जास्त चहा, कॉफी किंवा मद्यपान केल्यास झोप बिघडू शकते.

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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esakal

सल्ला

बहुतेक वेळा हा प्रकार सामान्य असतो, पण वारंवार होत असेल तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Why Do We Suddenly Wake Up While Sleeping?

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esakal

हॉटेल रूम्समध्ये बेडशीट आणि टॉवेल्स नेहमी 'पांढऱ्या' रंगाचेच का असतात?

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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