हॉटेल रूम्समध्ये बेडशीट आणि टॉवेल्स नेहमी 'पांढऱ्या' रंगाचेच का असतात?

Varsha Balhe

पांढरा रंग

हॉटेलच्या प्रत्येक रूममध्ये बेडशीट आणि टॉवेल्स पांढरेच का असतात?

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

रंग

पांढरा रंग स्वच्छतेचं प्रतीक मानला जातो, त्यामुळे पाहुण्यांचा विश्वास वाढतो.

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

लगेच

पांढऱ्या कापडावर डाग, धूळ किंवा घाण लगेच दिसून येते.

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

हाऊसकीपिंग

त्यामुळे हाऊसकीपिंग स्टाफला स्वच्छता तपासणं अधिक सोपं होतं.

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

हाऊसकीपिंगसहज

पांढऱ्या बेडशीट्स आणि टॉवेल्स गरम पाण्यात ब्लीचसह सहज धुता येतात.

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

आलिशान

पांढरा रंग रूमला आलिशान, शांत आणि प्रीमियम लुक देतो.

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

लॉन्ड्री

एकाच रंगाचे कपडे वापरल्याने लॉन्ड्री व्यवस्थापन सोपे आणि कमी खर्चिक होते.

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

स्वच्छता

म्हणूनच जगभरातील बहुतेक हॉटेल्स स्वच्छता, विश्वास आणि लक्झरीसाठी पांढऱ्या बेडशीट्सच निवडतात!

Why Are Hotel Bedsheets Always White?

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esakal

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