लांडगे रात्री चंद्राकडे पाहून का ओरडतात?

संतोष कानडे
लांडग्यांचा आवाज म्हणजे त्यांच्यासाठी संवाद साधण्याचं एक महत्त्वाचं साधन असतं.
लांडगे आपल्या कळपातील इतर सदस्यांना स्वतःच्या ठिकाणाची माहिती देण्यासाठी ओरडत असतात.
रात्री वातावरण शांत असल्याने त्यांचा आवाज कितीतरी लांबपर्यंत पोहोचतो.
विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळी लांडगे अनेकदा डोके वर करून ओरडतात, त्यामुळे ते चंद्राकडे पाहत असल्याचं वाटतं.
लांडगे चंद्राकडे पाहून ओरडतात, अशी लोकप्रिय समजूत आहे. मात्र विज्ञानानुसार ते प्रत्यक्षात चंद्राला पाहून ओरडत नाहीत.
पूर्ण चंद्राच्या रात्री प्रकाश जास्त असल्यामुळे ते अधिक सक्रिय असू शकतात.
यामुळे लोकांना चंद्र आणि लांडग्यांच्या ओरडण्याचा संबंध असल्याचे वाटते.
प्रत्यक्षात लांडगे चंद्राशी संवाद साधत नाहीत, तर आपल्या कळपाशी संपर्क साधत असतात.