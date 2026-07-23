महिलांच्या चिडचिडीमागची 7 महत्त्वाची कारणे; दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

महिला सतत चिडचिड का करतात?

ताण, डिजिटल थकवा आणि वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे वाढतो मानसिक तणाव

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

कामाचा वाढता ताण

ऑफिस, घर आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या एकाच वेळी सांभाळताना महिलांवर मोठा मानसिक ताण येतो.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

नातेसंबंध आणि अपेक्षांचा दबाव

स्वतःकडून आणि इतरांकडून असलेल्या वाढत्या अपेक्षा, नात्यांतील तणाव आणि ओव्हरथिंकिंगमुळे चिडचिड वाढू शकते.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

डिजिटल बर्नआउटही ठरतो कारण

सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवणे, सतत स्क्रोल करणे आणि इतरांशी तुलना करणे मानसिक थकवा वाढवते.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

पुरेशी झोप आणि विश्रांती नसणे

अपुरी झोप, सततची धावपळ आणि शरीराला विश्रांती न मिळाल्याने मूडवर नकारात्मक परिणाम होतो.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

तणावाची सामान्य लक्षणे

सतत राग येणे, अस्वस्थ वाटणे, चिंता वाढणे, थकवा जाणवणे आणि कोणत्याही गोष्टीत आनंद न वाटणे ही तणावाची संकेत असू शकतात.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

तणाव कमी करण्यासाठी काय करावे?

रोज हलका व्यायाम, योग, प्राणायाम, वेळेवर जेवण आणि पुरेशी झोप यामुळे मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

स्क्रीन टाइम कमी करा

अनावश्यक मोबाईल वापर कमी करा, सोशल मीडियापासून काही वेळ दूर राहा आणि स्वतःच्या आवडीच्या छंदासाठी वेळ द्या.

Common Reasons Behind Irritability in Women

|

Sakal

मन मोकळं ठेवा

जवळच्या व्यक्तींशी संवाद साधा, भावना दाबून ठेवू नका. गरज वाटल्यास समुपदेशक किंवा मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

सतत चिडचिड, तणाव किंवा नैराश्याची लक्षणे दीर्घकाळ जाणवत असल्यास स्वतः उपचार न करता मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Common Reasons Behind Irritability in Women

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Sakal

इंद्रायणी तांदळाचा भात खाल्ल्याने कोणाला होऊ शकतो त्रास?

Indrayani rice side effects

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Sakal

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