पिरियड्समध्ये जास्त झोप का येते? जाणून घ्या यामागचं वैज्ञानिक कारण

Anushka Tapshalkar

पिरियड्समध्ये सतत झोप येते?

पिरियड्सदरम्यान नेहमीपेक्षा जास्त झोप येणे किंवा थकवा जाणवणे सामान्य आहे. यामागे हार्मोन्समधील बदल आणि शरीरावर येणारा ताण कारणीभूत असतो

Why do you feel sleepy during periods

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हार्मोन्सचा मोठा प्रभाव

इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोन्सच्या पातळीत होणारे चढ-उतार झोपेची गुणवत्ता, मूड आणि शरीराची ऊर्जा यावर थेट परिणाम करतात.

Why do you feel sleepy during periods

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sakal

पिरियड्समध्ये थकवा का येतो?

जास्त रक्तस्रावामुळे शरीरातील लोह (Iron) कमी होऊ शकते. त्यामुळे दिवसभर अशक्तपणा, थकवा आणि झोप येण्याची शक्यता वाढते.

Why do you feel sleepy during periods

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sakal

वेदनांमुळे झोप बिघडते

पोटदुखी, पाठदुखी, स्तनांमध्ये वेदना किंवा रात्री वारंवार जाग येणे यामुळे गाढ झोप मिळत नाही. त्यामुळे सकाळी अधिक थकवा जाणवतो.

Why do you feel sleepy during periods

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sakal

किती झोप आवश्यक?

प्रौढ व्यक्तींना साधारण 7–9 तास झोप आवश्यक असते. मात्र पिरियड्समध्ये शरीराला अतिरिक्त 1–2 तास विश्रांतीची गरज भासू शकते.

Why do you feel sleepy during periods

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sakal

चांगल्या झोपेसाठी काय कराल?

दररोज एकाच वेळी झोपा, झोपण्यापूर्वी मोबाईलचा वापर कमी करा, खोली शांत व थंड ठेवा आणि कॅफिनचे सेवन रात्री टाळा.

Why do you feel sleepy during periods

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sakal

थकवा कमी करण्यासाठी या सवयी ठेवा

हलका व्यायाम, योग, पुरेसे पाणी पिणे, संतुलित आहार आणि गरज असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मॅग्नेशियम किंवा आयर्नची पूर्तता फायदेशीर ठरू शकते.

Why do you feel sleepy during periods

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sakal

शरीराचं ऐका

पिरियड्समध्ये जास्त झोपेची गरज भासणे ही शरीराची नैसर्गिक प्रतिक्रिया असू शकते. मात्र अतिशय थकवा, झोपेचा गंभीर त्रास किंवा जास्त रक्तस्राव होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Why do you feel sleepy during periods

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sakal

पावसाळ्यात आयुर्वेदानुसार कोणते अन्नपदार्थ टाळावेत?

Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda

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