रात्रभर झोपूनही सकाळी थकवा जाणवतो? 'ही' आहेत कारणं

Apurva Kulkarni
तुम्हाला सुद्धा पुर्ण झोप झाली तरी सकाळी थकवा, आळस जाणवतो का? यामागे अनेक कारणे असू शकतात. कोणते ते जाणून घेऊया...
FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP
esakal
रात्री उशिरापर्यंत मोबाइल पाहिल्यानं झोपेची वेळ आणि झोपेची गुणवत्ता यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रात्री मोबाइलचा कमी वापर करावा.
FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP
esakal
रात्री जाग येणे, अस्वस्थ झोप आणि घोरण्यासाबोत श्वास थांबल्यासारखं वाटणं यामुळे सुद्धा सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवू शकतो.
FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP
esakal
आहारात पोषक घटक न मिळाल्यावर सुद्धा शरीरात थकवा जाणवतो.
FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP
esakal
तुम्ही कधी कमी पाणी पिलं तर थकवा, डोकेदुखी किंवा चक्कर सारख्या समस्या जाणवू शकतात. त्यामुळे ३ ते ४ चार लिटर पाणी पिणं गरजेचं आहे.
FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP
esakal
सतत ताण, मानसिक चिंता आणि टेन्शन यामुळे सुद्धा झोप पुर्ण होत नाही. त्याचा परिणाम दुसऱ्या दिवशीच्या दिनचर्येवर होतो.
FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP
esakal
यासाठी आहार आणि शारीरिक हलाचालीकडे लक्ष द्या, व्यायाम करा.
FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP
esakal
Ghee Jaggery Benefits
esakal