रात्रभर झोपूनही सकाळी थकवा जाणवतो? 'ही' आहेत कारणं

Apurva Kulkarni

थकवा, आळस

तुम्हाला सुद्धा पुर्ण झोप झाली तरी सकाळी थकवा, आळस जाणवतो का? यामागे अनेक कारणे असू शकतात. कोणते ते जाणून घेऊया...

FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP

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मोबाईचा अती वापर

रात्री उशिरापर्यंत मोबाइल पाहिल्यानं झोपेची वेळ आणि झोपेची गुणवत्ता यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रात्री मोबाइलचा कमी वापर करावा.

FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP

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अस्वस्थ झोप

रात्री जाग येणे, अस्वस्थ झोप आणि घोरण्यासाबोत श्वास थांबल्यासारखं वाटणं यामुळे सुद्धा सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवू शकतो.

FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP

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पोषक घटकांची कमतरता

आहारात पोषक घटक न मिळाल्यावर सुद्धा शरीरात थकवा जाणवतो.

FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP

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पाण्याची कमतरता

तुम्ही कधी कमी पाणी पिलं तर थकवा, डोकेदुखी किंवा चक्कर सारख्या समस्या जाणवू शकतात. त्यामुळे ३ ते ४ चार लिटर पाणी पिणं गरजेचं आहे.

FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP

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मानसिक ताण

सतत ताण, मानसिक चिंता आणि टेन्शन यामुळे सुद्धा झोप पुर्ण होत नाही. त्याचा परिणाम दुसऱ्या दिवशीच्या दिनचर्येवर होतो.

FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP

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esakal

सकाळी फ्रेश वाटण्यासाठी काय करावं?

यासाठी आहार आणि शारीरिक हलाचालीकडे लक्ष द्या, व्यायाम करा.

FEELING TIRED AFTER A FULL NIGHT'S SLEEP

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जेवणानंतर एक चमचा तूप-गूळ खाल्ल्याने शरीराला कोणते फायदे होतात?

Ghee Jaggery Benefits

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