देवाची प्रार्थना करताना अचानक डोळ्यात पाणी का येतं? जाणून घ्या 'ही' ५ कारणं

Anushka Tapshalkar
प्रार्थना करताना अचानक डोळे भरून येतात का? काही दुःखद घडलं नसतानाही अश्रू येण्यामागे मनातील भावना आणि मानसिक प्रक्रियांचा संबंध असू शकतो.
Why Do You Cry While Praying
sakal
दिवसभर आपण स्वतःला मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. काम, जबाबदाऱ्या आणि नात्यांमध्ये भावना अनेकदा मनातच दाबून ठेवतो. पण प्रार्थनेच्या शांत वातावरणात हा ताण काही काळासाठी कमी होतो आणि दडलेल्या भावना अश्रूंमधून बाहेर पडू शकतात.
Why Do You Cry While Praying
sakal
प्रार्थनेच्या शांततेत मन स्वतःकडे वळतं आणि दडलेल्या चिंता, आठवणी किंवा भावना जाणवू लागतात. यातून नकळत डोळ्यांत पाणी येऊ शकतं.
Why Do You Cry While Praying
sakal
एखादा मंत्र, प्रार्थनेतील शब्द किंवा कृती जुन्या आठवणी, व्यक्ती किंवा नात्याची आठवण करून देऊ शकते. शब्दांत न व्यक्त होणाऱ्या या भावना कधी कधी अश्रूंमधून बाहेर पडतात.
Why Do You Cry While Praying
sakal
प्रार्थनेत आलेले अश्रू फक्त दुःखामुळे येतात असं नाही. कधी मनावरचा ताण कमी झाल्यामुळे किंवा बराच काळ मनात साठलेली भावना बाहेर पडल्यामुळेही रडू येतं.
Why Do You Cry While Praying
sakal
प्रार्थनेत कोणाला काही समजावून सांगण्याची किंवा स्वतःला मजबूत दाखवण्याची गरज नसते. ही भावनिक सुरक्षितता मनातील दडलेल्या भावना मोकळ्या होण्यास मदत करू शकते.
Why Do You Cry While Praying
sakal
प्रार्थनेदरम्यान येणारे अश्रू मनातील भावना, ताण किंवा भावनिक दिलाशाशी संबंधित असू शकतात. कधी कधी हे अश्रू मन मोकळं होण्याचा नैसर्गिक मार्ग असतात.
Why Do You Cry While Praying
sakal
Chanakya Niti
ESakal