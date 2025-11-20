थंडी वाढली की सांधेदुखी का वाढते? कारण जाणून घ्या आणि वेदना कमी करा!

Aarti Badade

हिवाळ्यात वेदना

हिवाळ्यात अनेक लोकांना हाडे आणि सांधेदुखीचा (Joint Pain) त्रास जाणवतो. थंड हवामान आणि बदललेला दाब ही मुख्य कारणे आहेत.

कमी तापमान

थंड हवामानामुळे सांध्यांमधील लवचिकता (Flexibility) कमी होते आणि सांधे कडक (Stiff) वाटू शकतात, ज्यामुळे वेदना वाढतात.

हवेचा दाब बदलणे

हवेचा दाब कमी झाल्यावर स्नायू आणि अस्थिबंधनांचा विस्तार होतो. यामुळे सांध्यांवर ताण येतो आणि वेदना जाणवतात.

सांध्यांमधील द्रव घट्ट

तापमान कमी झाल्यावर सांध्यांमधील द्रव घट्ट (Thickening of Synovial Fluid) होतो. यामुळे वंगण कमी होऊन सांधे अधिक दुखतात.

उपाय १: उबदार राहा

स्वतःला उबदार ठेवण्यासाठी गरम कपडे घाला, गरम पाण्याने आंघोळ करा आणि इलेक्ट्रिक ब्लँकेटचा वापर करा.

उपाय २: नियमित व्यायाम

नियमित व्यायामामुळे स्नायू आणि सांध्यांची ताकद वाढते. यामुळे सांधे सुरक्षित राहतात आणि कडकपणा कमी होतो.

उपाय ३: संतुलित आहार

आहारात व्हिटॅमिन डी ($D$) आणि ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड सारख्या पोषक तत्वांचा समावेश करा. दुखणे जास्त असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

