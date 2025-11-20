थंडी वाढली की सांधेदुखी का वाढते? कारण जाणून घ्या आणि वेदना कमी करा!

Aarti Badade
हिवाळ्यात अनेक लोकांना हाडे आणि सांधेदुखीचा (Joint Pain) त्रास जाणवतो. थंड हवामान आणि बदललेला दाब ही मुख्य कारणे आहेत.
Sakal
थंड हवामानामुळे सांध्यांमधील लवचिकता (Flexibility) कमी होते आणि सांधे कडक (Stiff) वाटू शकतात, ज्यामुळे वेदना वाढतात.
Sakal
हवेचा दाब कमी झाल्यावर स्नायू आणि अस्थिबंधनांचा विस्तार होतो. यामुळे सांध्यांवर ताण येतो आणि वेदना जाणवतात.
sakal
तापमान कमी झाल्यावर सांध्यांमधील द्रव घट्ट (Thickening of Synovial Fluid) होतो. यामुळे वंगण कमी होऊन सांधे अधिक दुखतात.
sakal
स्वतःला उबदार ठेवण्यासाठी गरम कपडे घाला, गरम पाण्याने आंघोळ करा आणि इलेक्ट्रिक ब्लँकेटचा वापर करा.
sakal
नियमित व्यायामामुळे स्नायू आणि सांध्यांची ताकद वाढते. यामुळे सांधे सुरक्षित राहतात आणि कडकपणा कमी होतो.
sakal
आहारात व्हिटॅमिन डी ($D$) आणि ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड सारख्या पोषक तत्वांचा समावेश करा. दुखणे जास्त असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
sakal
Sakal
Shilajit
Sakal