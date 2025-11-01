फक्त वयामुळे नाही! गुडघेदुखीमागे लपलेले आजार जाणून घ्या

गुडघेदुखी म्हणजे काय?

गुडघ्याच्या सांध्यातील कुर्चा (Cartilage) झीज होऊ लागल्याने सूज आणि वेदना सुरू होते, या स्थितीला ऑस्टिओआर्थरायटिस (Osteoarthritis) असे म्हणतात.

संधिवात (Rheumatoid Arthritis)

रुमेटॉइड आर्थरायटिस (Rheumatoid Arthritis) हा एक ऑटोइम्यून आजार आहे, ज्यात शरीराची इम्युन सिस्टीम सांध्यावर हल्ला करते, ज्यामुळे सांधे अखडतात आणि वेदना होतात.

युरिक ॲसिडची वाढ

शरीरात युरिक ॲसिडची पातळी वाढल्यास, ते सांध्यात क्रिस्टलच्या रूपात जमा होते, ज्यामुळे सांध्यात तीव्र वेदना आणि सूज येते.

दुखापत (Injury)

पडल्याने वा जखम झाल्याने गुडघ्याच्या लिगामेंट फाटू शकतात, ज्यामुळे अचानक तीव्र वेदना आणि सूज येते.

लठ्ठपणा

जास्त वजनामुळे (लठ्ठपणामुळे) गुडघ्यावर अतिरिक्त दबाव वाढतो, ज्यामुळे सांध्याची हाडे लवकर झीजतात आणि वेदना सुरू होतात.

पोषक तत्वांची कमतरता

व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियमची कमतरता हे हाडांना मजबूत ठेवणारे प्रमुख कारण आहे, ज्यामुळे गुडघे कमजोर होतात आणि वेदना होऊ लागतात.

संक्रमण (Infection)

काही वेळा बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसमुळे सांध्यावर संक्रमण (Infection) होते, ज्यामुळे अचानक वेदना, ताप आणि सूजेसारखी लक्षणे दिसतात.

तज्ज्ञांचा सल्ला

गुडघेदुखीचे अचूक कारण जाणून घेण्यासाठी आणि योग्य उपचार घेण्यासाठी वेळेत डॉक्टरांचा (Orthopedic Specialist) सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

