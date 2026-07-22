पहाटे तीन वाजता रेल्वेचा हॉर्न का वाजवला जातो?

Shubham Banubakode

३ वाजता रेल्वेचा हॉर्न

पहाटे ३ वाजता रेल्वेचा हॉर्न ऐकू आला, तर तो विनाकारण नसतो. बहुतांश वेळा तो सुरक्षिततेसाठी दिलेला इशारा असतो.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

रेल्वेचा इशारा

रात्री किंवा पहाटे रुळांजवळ माणसं, जनावरे किंवा वन्यप्राणी असण्याची शक्यता असते. अशावेळी हॉर्न देऊन त्यांना सुरक्षित अंतरावर जाण्याचा इशारा दिला जातो.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

ट्रेनची सुचना

रेल्वे फाटक आणि व्हिसल बोर्ड असलेल्या ठिकाणी पोहोचताना लोको पायलटला नियमानुसार हॉर्न द्यावा लागतो. ही ट्रेन येत असल्याची सूचना असते.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

अलर्ट करण्यासाठी हॉर्न

रेल्वे स्टेशनमधून सुटताना किंवा आवश्यकतेनुसार स्टेशन परिसरात हॉर्न दिला जातो. यामुळे रेल्वे कर्मचारी आणि प्लॅटफॉर्मवरील लोक गाडीच्या हालचालीची सूचना मिळते.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

सुरक्षितता

जिथे पुढचा ट्रॅक स्पष्ट दिसत नाही, जसे की तीव्र वळण, बोगदा किंवा धुक्याची परिस्थिती, तिथे हॉर्न देऊन सुरक्षितता वाढवली जाते.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉर्न

रेल्वेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉर्न वापरले जातात. त्यांचा वापर परिस्थितीनुसार आणि ऑपरेटिंग नियमांनुसार केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक हॉर्नचा अर्थ सारखाच असतो, असे नाही.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

हॉर्नसाठी नियम

लोको पायलटला वाटेल तेव्हा हॉर्न वाजवण्याची मुभा नसते. भारतीय रेल्वेच्या General Rules, Subsidiary Rules आणि मार्गावरील Whistle Board यांच्या सूचनांनुसारच हॉर्नचा वापर केला जातो.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

मुख्य उद्देश

पहाटेचा रेल्वे हॉर्न त्रासदायक वाटू शकतो. पण त्याचा मुख्य उद्देश प्रवासी, रेल्वे कर्मचारी आणि रुळांजवळील लोकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा असतो.

Why Train Horn Blows at 3 AM

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ESAKAL

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ESAKAL

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