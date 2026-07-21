एका दारूच्या बाटलीवर सरकार किती कर वसूल करतं?

Shubham Banubakode
दारूच्या एका बाटलीची किंमत फक्त उत्पादन खर्चावर ठरत नाही. त्यामध्ये विविध करांचाही मोठा वाटा असतो.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
दारूवर जीएसटी लागू नसल्याने प्रत्येक राज्य स्वतःचे कर आणि अबकारी शुल्क आकारते. त्यामुळे बाटलीची किंमत राज्यागणिक वेगळी असते.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
दारूच्या किंमतीत अबकारी शुल्क, व्हॅट किंवा विक्रीकर, विविध राज्यस्तरीय शुल्क आणि इतर आकारणींचा समावेश असतो.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
राज्यानुसार एक हजार रुपयांच्या बाटलीवर सुमारे ३५० ते ७०० रुपयांपर्यंतचा कर आकारला जाऊ शकतो.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
कर्नाटकात ७० ते ८० टक्के, उत्तर प्रदेश ६९ टक्के, दिल्ली आणि तामिळनाडूत ६५ ते ७० टक्के आणि महाराष्ट्र ४५ ते ७१ टक्के कर आकारला जातो.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात दारूवरील कर कमी असल्याने तेथील किंमतीही तुलनेने कमी असतात.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
मानवी सेवनासाठी असलेली दारू जीएसटीच्या कक्षेत नाही. त्यामुळे त्यावरील कर ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे आहे.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
दारूवरील कर हा अनेक राज्य सरकारांसाठी महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. त्यामुळे या कररचनेला आर्थिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे.
State-wise Liquor Tax Explained |
ESAKAL
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