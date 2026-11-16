नारळाला वरच्या बाजूला तीन लहान डोळे का असतात? रंजक कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
नारळाच्या वरच्या बाजूला तीन लहान डोळे असतात? यापैकी एक डोळा मऊ असतो, तर इतर दोन खूप कठीण असतात. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की, नारळावर हे तीन डोळे कुठून येतात आणि त्यापैकी फक्त एकच मऊ का असतो?
Coconut Eyes
ESakal
खरं तर, नारळ हे फक्त एक खाण्यायोग्य फळ नाही; त्यातून नारळाचे नवीन झाडही उगवू शकते.
Coconut Eyes
ESakal
जेव्हा नारळाला फुले येतात, तेव्हा प्रत्येक फुलामध्ये बीजांडे नावाच्या तीन लहान पिशव्या असतात. सोप्या भाषेत, या पिशव्या कालांतराने बिया बनू शकतात.
Coconut Eyes
ESakal
तथापि, जेव्हा नारळ वाढू लागतो, तेव्हा या तीन पिशव्यांपैकी फक्त एकच पूर्णपणे विकसित होते. इतर दोन अविकसित राहतात. यामुळेच नारळाच्या एका टोकावर तीन डोळ्यांची खूण दिसते.
Coconut Eyes
ESakal
नारळाच्या तीन डोळ्यांपैकी एका डोळ्याखाली एक लहानसा भाग असतो, जो कालांतराने एका नवीन रोपात वाढू शकतो. याला गर्भ (embryo) म्हणतात. हा भाग वाढून एक नवीन नारळाचे झाड बनू शकते.
Coconut Eyes
ESakal
या भागाच्या वरचे नारळाचे कवच थोडे पातळ असते, ज्यामुळे ते इतर दोन डोळ्यांपेक्षा जास्त मऊ असते. तथापि, इतर दोन डोळ्यांखाली असा कोणताही भाग नसतो. तिथले नारळाचे कवच जाड आणि कठीण असते, ज्यामुळे त्यांना टोचणे कठीण होते.
Coconut Eyes
ESakal
जेव्हा नारळाला योग्य वातावरण मिळते, तेव्हा त्याच्या आत असलेला लहानसा गर्भ हळूहळू वाढू लागतो. मग त्या मऊ डोळ्यातून एक लहानसा कोंब बाहेर येतो. हा कोंब हळूहळू नारळाच्या झाडात वाढतो.
Coconut Eyes
ESakal
तथापि, नारळाच्या जातीनुसार आणि वयानुसार या भागाचा मऊपणा थोडा बदलू शकतो. पुढच्या वेळी नारळावरील हे तीन डोळे नक्की शोधा. या केवळ खुणा नाहीत; त्या एका नवीन नारळाच्या झाडाचा उगम असू शकतात.
Coconut Eyes
ESakal
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal