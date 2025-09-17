Deccan Queen Express कल्याणला का थांबत नाही? बाबासाहेबांनी लढवलेला खटला

Sandip Kapde
कल्याण हे मुंबईला उत्तर आणि दक्षिण भारताशी जोडणारे महत्वाचे रेल्वे जंक्शन आहे.
बहुतेक सर्व लांब पल्ल्याच्या गाड्या कल्याण स्थानकावर थांबतात.
डेक्कन क्वीन ही गाडी मात्र कल्याणला थांबत नाही.
मुंबई-पुणे धावणारी इतकी प्रसिद्ध गाडी कल्याणला थांबत नाही हे सर्वांना नवल वाटते.
पूर्वी रेल्वे कल्याण नगरपालिकेला कर भरत असे.
काही वर्षे रेल्वेने हा कर नगरपालिकेला दिला नाही.
कर न दिल्यामुळे कल्याण नगरपालिकेने रेल्वेविरुद्ध कोर्टात खटला दाखल केला.
कोर्टाने नगरपालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला.
नगरपालिकेने डेक्कन क्वीनचे इंजिन जप्त केले.
कर भरल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रेल्वेला ते इंजिन परत करण्यात आले.
हा अपमान रेल्वे अधिकाऱ्यांना सहन झाला नाही.Deccan Queen Express
रेल्वेने डेक्कन क्वीन कधीही कल्याणला न थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
या खटल्यात नगरपालिकेची बाजू समर्थपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली.
