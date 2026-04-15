रडताना नाक का वाहते? अश्रू आणि नाक यांचा संबंध काय? जाणून घ्या या नैसर्गिक प्रक्रियेचं रहस्य...

Vrushal Karmarkar
जेव्हा आपण रडतो, तेव्हा केवळ डोळ्यांतूनच नाही तर नाकातूनही पाणी वाहू लागते. हे सामान्य आहे, पण यामागे शरीराची एक विशेष यंत्रणा कार्यरत असते.
अश्रू आणि नाक यांचा थेट संबंध आहे. जो बहुतेक लोकांना माहीत नसतो. डोळ्यांत तयार झालेले अश्रू केवळ बाहेरच वाहत नाहीत, तर ते नाकापर्यंतही पोहोचतात.
यामुळेच रडताना नाकही वाहू लागते. रडणे ही केवळ एक भावना नसून एक महत्त्वाची शारीरिक क्रिया आहे. आपल्या डोळ्यांतील अश्रू ग्रंथी सतत अश्रू निर्माण करतात.
हे अश्रू आपले डोळे ओलसर ठेवतात. धूळ काढतात आणि संसर्गापासून संरक्षण करतात. जेव्हा आपण खूप रडतो, तेव्हा अश्रूंचे प्रमाण अचानक वाढते.
ते डोळ्यांतून बाहेर वाहू लागतात. डोळा आणि नाक यांच्यामध्ये एक बारीक नळी असते, जिला नासाश्रु नलिका म्हणतात. अश्रू डोळ्याच्या कोपऱ्यातून या नळीद्वारे नाकापर्यंत वाहतात.
ही प्रक्रिया सहसा हळूहळू घडते, त्यामुळे ती आपल्या लक्षात येत नाही. पण जेव्हा मोठ्या प्रमाणात अश्रू निर्माण होतात, तेव्हा हाच मार्ग अतिसक्रिय होतो.
जेव्हा आपण रडतो, तेव्हा अश्रूंचे प्रमाण इतके वाढते की नासाश्रु नलिका पूर्णपणे भरून जाते. मग हे अतिरिक्त अश्रू थेट नाकात जातात. ज्यामुळे नाक अचानक पाणचट आणि वाहू लागते.
नाकाच्या आतल्या बाजूला श्लेष्म पटलाचे अस्तर असते, जे ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते. जेव्हा अश्रू नाकात पोहोचतात, तेव्हा हे पटल त्यांना पातळ करते आणि बाहेर वाहू देते.
यामुळे नाकातून स्वच्छ, पाण्यासारखा स्राव होतो, ज्याला आपण 'वाहणारे नाक' म्हणतो. रडताना सतत अश्रू येत राहतात, त्यामुळे नाकात जाणाऱ्या द्रवाचे प्रमाणही वाढते.
जोपर्यंत अश्रू येत राहतात, तोपर्यंत नाक वाहत राहते. एकदा रडणे थांबले की, अश्रूंचे प्रमाण कमी होते आणि वाहणारे नाक हळूहळू थांबते. केवळ दुःखाने रडल्यामुळेच नाक वाहते असे नाही.
कांदा कापताना, धुळीच्या संपर्कात आल्यावर किंवा जोरदार वाऱ्यातही डोळ्यातून अश्रू येतात. या सर्व परिस्थितींमध्ये तीच प्रक्रिया घडते. अश्रू नाकापर्यंत पोहोचून नाक वाहू लागते.
