हेलिकॉप्टरच्या मागे छोटा पंखा का असतो? त्याचे कार्य काय जाणून घ्या

Mansi Khambe

हेलिकॉप्टर

हेलिकॉप्टर उडताना पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटते. त्यावरील मोठा पंखा हेलिकॉप्टर उडण्यास मदत करतो. पण हेलिकॉप्टरला मागच्या बाजूला छोटा पंखा का असतो?

Helicopter Small Rotor

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ESakal

छोटा पंखा

खरं तर हेलिकॉप्टरच्या मागील बाजूस असणारा छोटा पंखा सुरक्षित उड्डाण कारण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या पंख्याला टोक रोटर म्हणतात. जो हेलिकॉप्टरला हवेत फिरण्यापासून रोखणे आणि त्याची दिशेला बॅलेन्स करण्यासाठी मदत करतो.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

मुख्य रोटर

हेलिकॉप्टरवरील मोठ्या पंख्याला मुख्य रोटर म्हणतात, जो जोरदार फिरत हवेला खाली ढकलून हेलिकॉप्टरला उंचावर नेण्यास मदत करतो.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

विशेष शक्ती

हेलिकॉप्टरवरील मोठा पंखा फिरताना एक विशेष शक्ती निर्माण करते. ते बॅलेन्स न केल्यास संपूर्ण हेलिकॉप्टर विरुद्ध दिशेला फिरले जाते, याला टॉर्क म्हणतात. ही समस्या रोखण्यासाठी मागील बाजूस छोटा पंखा लावला जातो.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

टॉर्क

या टॉर्कचा प्रतिकार करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसेल, तर हेलिकॉप्टरचा मुख्य भाग आणि शेपटी वर्तुळाकार फिरू लागतात. परिणामी वैमानिकाला हेलिकॉप्टरचा तोल सांभाळणे खूप कठीण होते.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

सरळ हेलिकॉप्टरला

मागच्या बाजूचा छोटा पंखा हवा एका दिशेने ढकलतो. यामुळे हेलिकॉप्टरच्या शेपटीवर विरुद्ध दिशेने एक बल निर्माण होते. जे मुख्य रोटरद्वारे निर्माण होणाऱ्या टॉर्कला संतुलित करते.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

स्थिर ठेवणे

म्हणजेच वरचा मोठा पंखा हेलिकॉप्टरला उडण्यास मदत करतो, तर मागचा छोटा पंखा अनावश्यक फिरणे टाळतो. शेपटीच्या रोटरशिवाय, हेलिकॉप्टरला स्थिर ठेवणे अत्यंत कठीण होते.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

दिशा बदलणे

तसेच शेपटीचे रोटर वैमानिकाला हेलिकॉप्टरची दिशा बदलण्यासही मदत करतो. रोटरचा जोरात वाढ किंवा कमी होताच हेलिकॉप्टरची शेपटी फिरू लागते, यामुळे हेलिकॉप्टरची दिशा बदलते.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

शेपटीचा रोटर

शेपटीचा रोटर हा हेलिकॉप्टरसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यात बिघाड झाल्यास, हेलिकॉप्टरच्या हालचाल करण्याच्या आणि दिशा नियंत्रित करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

तंत्रज्ञान

सर्वच हेलिकॉप्टर्सना मागचा पंखा नसतो. कारण काही हेलिकॉप्टर्स फेनेस्ट्रॉन नावाचे तंत्रज्ञान वापरतात. यामध्ये शेपटीच्या आत असलेल्या एका गोलाकार रचनेत टेल रोटरला समाविष्ट केले जाते.

Helicopter Small Rotor

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ESakal

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ESakal

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