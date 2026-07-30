मध कधीच का खराब होत नाही?

Anushka Tapshalkar
हजारो वर्षांपूर्वीचे मध आजही सुरक्षित सापडते! यामागे आहे निसर्ग आणि विज्ञानाचा अनोखा संगम.
Why Honey Does not Have an Expiry Date
sakal
शुद्ध मधामध्ये पाण्याचे प्रमाण फक्त 17–20% असते. यामुळे जीवाणू आणि बुरशी वाढण्यासाठी आवश्यक ओलावा मिळत नाही.
Why Honey Does not Have an Expiry Date
sakal
मधामध्ये नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते. ही साखर सूक्ष्मजीवांतील पाणी खेचून घेते, त्यामुळे ते जिवंत राहू शकत नाहीत.
Why Honey Does not Have an Expiry Date
sakal
मधाचा pH साधारण 3.2 ते 4.5 असतो. हे आम्लीय वातावरण अनेक हानिकारक जीवाणूंना वाढू देत नाही.
Why Honey Does not Have an Expiry Date
sakal
पुरातत्त्व उत्खननात हजारो वर्षांपूर्वीचे मध सुरक्षित अवस्थेत आढळल्याची उदाहरणे आहेत.
यामुळे मधाच्या नैसर्गिक टिकाऊपणाची प्रचिती येते.
Why Honey Does not Have an Expiry Date
sakal
पाणी मिसळणे, ओलावा आत जाणे, झाकण उघडे ठेवणे किंवा मध भेसळयुक्त असणे यामुळे मध खराब होऊ शकते.
Why Honey Does not Have an Expiry Date
sakal
शुद्ध मध योग्य पद्धतीने साठवल्यास अनेक वर्षे टिकू शकते. म्हणूनच मधाला निसर्गाने दिलेले एक अद्भुत नैसर्गिक संरक्षक अन्न मानले जाते.
Why Honey Does not Have an Expiry Date
sakal
Why Sunfish is not Getting Extinct
sakal