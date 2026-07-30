GK: जिवंत असतानाच शिकाऱ्यांचा घास बनतो; तरीही 'हा' मासा नामशेष का होत नाही?

Anushka Tapshalkar

समुद्रातील सर्वात जड हाडांचा मासा!

सनफिश (Ocean Sunfish) चे वजन तब्बल 5,000 पौंड (सुमारे 2,270 किलो) पर्यंत असू शकते. त्यामुळे तो जगातील सर्वात जड हाडांचा मासा मानला जातो.

Heaviest Bony Fish in the Ocean

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जन्म मात्र पिनच्या टोकाएवढा!

इतका विशाल असणारा सनफिश जन्माला येतो तेव्हा त्याचा आकार पिनच्या टोकाएवढाच असतो.

Tiny Pinhead Sized Newborns

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तब्बल 6 कोटी पट वाढ

जन्मापासून प्रौढ होईपर्यंत सनफिशचा आकार आणि वजन सुमारे 6 कोटी (60 million) पट वाढते. प्राणिजगतातील ही सर्वात आश्चर्यकारक वाढ मानली जाते.

60 Million Times Growth as an Adult Fish

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ना शेपटी, ना खवले

सनफिशला इतर माशांसारखी पूर्ण शेपटी किंवा खवले नसतात. तो संथ गतीने पोहतो आणि त्याची शरीररचना इतर माशांपेक्षा खूप वेगळी असते.

No Tail, No Scales

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सी लायन्सचा सहज शिकार

कधी-कधी सी लायन्स सनफिशवर हल्ला करून त्याच्या शरीराचे तुकडे चावतात. अनेकदा तो प्रतिकारही करत नाही.

Pray to Sea Lions

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तरीही नामशेष का झाला नाही?

याचे मोठे कारण म्हणजे त्याची विलक्षण प्रजनन क्षमता. एक मादी सनफिश एकावेळी तब्बल 30 कोटी (300 million) अंडी घालू शकते, जो प्राणिजगतातील सर्वोच्च आकडा मानला जातो.

Reason Behind No Extinction

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एका वेळी अमेरिकेच्या लोकसंख्येइतकी पिल्ले!

तुम्ही ही माहिती वाचत असताना समुद्रात एखाद्या सनफिशने अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या जवळपास किंवा त्याहून अधिक संख्येइतकी अंडी घातली असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हा मासा आजही समुद्रात टिकून आहे.

Equivalent to US Population

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चंद्रावर झाडे उगवू शकतात का?

Can Plants Grow on the Moon

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