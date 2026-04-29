सीरियस वातावरणात अचानक हसू का फुटतं? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान...

Mansi Khambe
असं कधी झालं आहे का की तुम्ही एखाद्या खूप गंभीर मीटिंगमध्ये बसलेले आहात, तुमचा बॉस कोणालातरी ओरडत आहे, किंवा तुम्ही एखाद्या उदास वातावरणात उभे आहात आणि अचानक तुम्हाला हसू फुटतं?
Laughing in serious situation
ESakal
तुम्ही तुमचे ओठ चावता, मान तिरकी करता आणि हसू आवरण्याचा खूप प्रयत्न करता, पण ते वाढतच जातं. तो एक लाजिरवाणा क्षण असतो, पण खरं तर, त्यात तुमचा दोष नसतो.
ही तुमच्या मेंदूची एक अनोखी प्रतिक्रिया असते, जिला शास्त्रीय भाषेत 'नर्व्हस लाफ्टर'म्हणतात. मानसशास्त्राच्या जगात याला 'विसंगत भावना' म्हणून ओळखले जाते.
याचा अर्थ असा आहे की आपली आंतरिक अवस्था आणि आपले बाह्य वर्तन यांच्यात ताळमेळ नसतो. गंभीर परिस्थितीतले हे हसणे आनंदाची अभिव्यक्ती नसून, ती एक संरक्षण यंत्रणा असते.
जेव्हा आपण तीव्र तणाव, अस्वस्थता किंवा भीतीखाली असतो. तेव्हा आपले शरीर तो मानसिक दबाव कमी करण्यासाठी हसण्याचा वापर करते. शास्त्रज्ञ अनेक दशकांपासून या विचित्र वर्तनावर संशोधन करत आहेत.
मज्जासंस्थाशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की मानवी उत्क्रांतीदरम्यान हास्य हे एक संकेत म्हणून विकसित झाले.
आदिमानवांच्या काळात जेव्हा धोक्याचा सामना करावा लागत असे तेव्हा घाबरण्यासारखे काही नाही. सर्व काही सुरक्षित आहे, असा संकेत म्हणून हास्याचा उपयोग होत असे.
आजही, जेव्हा आपण तणावपूर्ण परिस्थितीत सापडतो, तेव्हा आपला मेंदू स्वतःला एक सकारात्मक संकेत देऊन भीती किंवा वेदनेपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करतो जो हास्याच्या रूपात व्यक्त होतो.
गंभीर क्षणी हसण्यामागचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे भावनांचा उफाळा. जसे एखाद्या गोंडस मुलाला पाहून कधीकधी त्याला मिठी मारावीशी किंवा त्याचे गाल ओढावेसे वाटतात.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा तणाव किंवा चिंता मनावर हावी होते, तेव्हा मेंदू स्वतःला संतुलित करण्यासाठी उलट प्रतिक्रिया देतो. म्हणजेच, जेव्हा रडायला हवे किंवा दुःखी व्हायला हवे.
तेव्हा मेंदू तणाव कमी करण्यासाठी आणि मानसिक संतुलन बिघडण्यापासून वाचण्यासाठी हसण्याचे बटण दाबतो. जर तुम्हाला वाटत असेल की हे फक्त तुमच्या बाबतीतच घडते, तर हे जाणून घ्या की तुम्ही पूर्णपणे सामान्य आहात.
लोकांसोबत असे अनेकदा घडते. अस्वस्थतेमुळे हसणे ही एक सामान्य मानवी प्रतिक्रिया आहे. यावरून हे सिद्ध होते की तुमचा मेंदू तणावाला शरण जाण्याऐवजी त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ही एक अशी अवांछित प्रक्रिया आहे जी तुम्ही इच्छा असूनही लगेच बंद करू शकत नाही, कारण ती तुमच्या सचेतन मनाद्वारे नव्हे, तर तुमच्या सुप्त मनाद्वारे नियंत्रित केली जाते.
गंभीर परिस्थितीत हसणे ही खरंतर तुमच्या मज्जासंस्थेची एक प्रतिक्रिया असते. जेव्हा आपण प्रचंड तणावाखाली असतो, तेव्हा आपला मेंदू ती परिस्थिती असह्य समजतो.
या 'लढा किंवा पळा' अवस्थेत, हसणे हे एक तणावमुक्तीचे साधन म्हणून काम करते. हा तुमच्या शरीराला शांत करण्याचा आणि गंभीर परिस्थितीचा भार हलका करण्याचा एक प्रयत्न असतो.
पुढच्या वेळी असे घडल्यास, लाज वाटण्याऐवजी, हे समजून घ्या की तुमचा मेंदू स्वतःचे संरक्षण करत आहे.
