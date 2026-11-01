चुंबक फक्त लोखंडच का खेचून घेतो, सोनं का नाही?

Mansi Khambe
चुंबक लोखंडाच्या तुकड्याला खेचून घेतो, पण सोन्याची वस्तू साधारणपणे त्या चुंबकाला चिकटत नाही. हे प्रत्येक पदार्थाच्या अणू रचनेवर आणि विशेषतः, त्याच्या इलेक्ट्रॉन्सच्या वर्तनावर अवलंबून असते.
Magnetic Attraction
ESakal
लोखंड बाह्य चुंबकीय क्षेत्राला तीव्र प्रतिसाद देऊ शकते कारण त्यात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आणि चुंबकीय डोमेन्स असतात. याउलट, सोने असा कोणताही प्रतिसाद दाखवत नाही.
Magnetic Attraction
ESakal
लोखंडातील काही इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित असतात आणि त्यांच्या फिरण्यामुळे चुंबकीय गती निर्माण होते. यामुळे प्रत्येक लोखंडी अणूला एक किंचित चुंबकीय प्रभाव मिळतो.
Magnetic Attraction
ESakal
लोखंडाच्या तुकड्यातील अणूंचे गट एकत्र येऊन चुंबकीय डोमेन्स तयार करतात. जेव्हा त्याच्या जवळ चुंबक आणला जातो, तेव्हा त्याचे चुंबकीय क्षेत्र लोखंडाच्या डोमेन्सवर परिणाम करते.
Magnetic Attraction
ESakal
सोन्यामधील सर्व इलेक्ट्रॉन्स जोडीने असतात आणि त्यांचे विरुद्ध स्पिन एकमेकांचे चुंबकीय परिणाम रद्द करतात. यामुळे लोखंडाच्या तुलनेत सोन्याला सामान्यतः अचुंबकीय धातू मानले जाते.
Magnetic Attraction
ESakal
निकेल आणि कोबाल्ट हे देखील असे धातू आहेत जे हा गुणधर्म दर्शवतात. त्याउलट, सोने, चांदी, तांबे आणि ॲल्युमिनियम सामान्यतः लोखंडासारखे आकर्षण दाखवत नाहीत.
Magnetic Attraction
ESakal
लोखंडामध्ये सर्व आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आणि डोमेन संरचना असतात. सोने हे वर्तन दर्शवत नाही, त्यामुळे शुद्ध सोन्याला सामान्य चुंबकाने आकर्षित करता येत नाही.
Magnetic Attraction
ESakal
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